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تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۳
سیاست » اخبار کلی

سپاه: بازدارندگی حداکثری با تمام توان در دستورکار است

3 سپاه اعلام کرد: مقابل دشمنان راست قامت ایستاده‌ایم.

جوان آنلاین: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش تسنیم، متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سیزدهم آبان، نماد ماندگار مقاومت ملت ایران در برابر استکبار جهانی است؛ روزی که در آن تبعید امام خمینی (ره) در ۱۳۴۳، کشتار دانش‌آموزان و دانشجویان در ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ۱۳۵۸ در تاریخ این سرزمین به ثبت رسید و ثابت کرد که ملت مؤمن و انقلابی ایران هیچ‌گاه تسلیم سلطه و فریب جبهه استکبار نخواهد شد؛ روزی که در تقویم تاریخی کشور به درستی " روز ملی مبارزه با استکبار جهانی " نام گرفت. 

دشمنی رژیم آمریکا با ملت ایران، نه اختلافی مقطعی و نه سوءتفاهمی سیاسی، بلکه ریشه در تضاد منافع ساختاری دارد؛ راهبردی مستمر که از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا پیروزی انقلاب اسلامی و در ۴۷ سال اخیر تداوم دارد.

اسناد لانه جاسوسی نشان داد که در نگاه آمریکا، دیپلماسی پوششی برای نفوذ، فریب و سلطه بر ایران و سلب استقلال از کشور بوده است. اقدامات امروز واشنگتن نیز گواهی بر استمرار همین الگوی خصمانه و افزوده شدن هدف براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی و تجزیه سرزمینی ایران است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اقدام تاریخی دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در تصرف لانه جاسوسی در ۱۳ آبانماه ۱۳۵۸ را گرامی می‌دارد؛ اقدامی که به‌تعبیر امام راحل «انقلاب دوم» نام گرفت و سقوط آمریکا در قلب تهران را به نمایش گذاشت.

در شرایطی که دشمن آمریکایی - صهیونی پس از تحمل ضربات دردناک و سخت در جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و نبرد‌های پس از آن به‌دلیل انسجام ملت مبعوث شده و آمادگی نیرو‌های مسلح مقتدر ایران، امکان تعدی و تعرض مجدد را از دست داده است، و در عین حال ادبیات تهدید و جنگ روانی و رسانه‌ای برای جنگ وجودی و توهم نابود کردن عنقریب ایران را در اوج استیصال و عصبانیت بر زبان جاری ساخته است؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قاطعانه و با صراحت اعلام می‌دارد:

تمامی تدابیر و فرامین اخیر فرماندهی معظم کل قوا در دیدار فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح را در راستای" بازدارندگی حداکثری" با تمام توان دستور کار قرار داده است و در هم افزایی و هماهنگی با سایر نیرو‌های مسلح و مدافع کشور در اجرای آن لحظه‌ای درنگ نخواهد کرد.

" آمادگی رزمی هوشمندانه، به‌روزرسانی بانک اهداف و قرار دادن دارایی‌های مادی و غیرمادی دشمن در تیررس، و پاسخ فوری، اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی به هر سطح و نوع تهدید، که با حمایت ملی از نیرو‌های مسلح، رکنی راهبردی در برابر ایران‌ستیزی بیگانگان و مزدوران داخلی را خلق کرده، سرلوحه مأموریت‌های امروز ما است. "

تاکید می‌کنیم، رزمندگان اسلام و مدافعان وطن با ایمان و آمادگی‌های همه‌جانبه رزمی، اراده‌ای پولادین برای خلق شگفتی‌های تاریخ‌ساز و تعیین تکلیف قطعی دشمن دارند؛ و در این راستا همان‌گونه که فرماندهی معظم کل قوا فرمودند:

«زمان و شرایط پایان حملات دشمن را نیرو‌های مسلح و ملت ایران تعیین می‌کنند.»

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان، عهد و پیمان ناگسستنی خود با امامین کبیر و شهید انقلاب و تبعیت از مقام عظمای ولایت و رهبری حضرت امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و شهدای والامقام اقتدار ایران اسلامی را تجدید کرده و به اردوگاه دشمن آمریکایی-صهیونیستی و همراهان پلید منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آن هشدار می‌دهد؛ در میدان نبرد در هر نقطه از جغرافیای جهان، تا آخرین قطره خون خود پای کار آرمان‌های دینی، انقلابی و میهنی بوده و با پاسداری و صیانت سلحشورانه از منافع ملی، در مسیر مبارزه با استکبار جهانی و مقابله با متجاوزین، دست بر ماشه، راست قامت ایستاده است.

بعون الله و فضله

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۱۳ آبان ماه ۱۴۰۵

برچسب ها: سپاه پاسدارن ، استکبار جهانی ، یوم‌الله ۱۳ آبان
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