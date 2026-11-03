اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی موجب برهم خوردن ثبات منطقه شده است

رئیس‌جمهور در آیین رسمی دریافت استوارنامه سفیر جدید سوئیس در جمهوری اسلامی ایران، گفت: اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی موجب برهم خوردن آرامش و ثبات منطقه شده است.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان عصر امروز سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ در آیین رسمی دریافت استوارنامه گئورک اشتاینر، سفیر جدید سوئیس در جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به مواضع و رویکرد‌های این کشور در عرصه بین‌المللی، به‌ویژه در حوزه مسائل بشردوستانه و حمایت از صلح جهانی، اظهار داشت: مواضع سوئیس در این زمینه‌ها قابل احترام است و امیدواریم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، زمینه توسعه مناسبات و همکاری‌های مشترک میان دو کشور در تمامی حوزه‌ها فراهم شود.

رئیس‌جمهور با اشاره به برخی برداشت‌ها و رویکرد‌های شکل‌گرفته نسبت به ایران در شماری از جوامع اروپایی تصریح کرد: متأسفانه برخی دیدگاه‌ها و تصورات درباره کشور و ملت ایران، با واقعیت‌های موجود انطباق ندارد و متأثر از رویکرد‌های یک‌جانبه است. امیدواریم با تلاش جنابعالی، شناخت نزدیک‌تر از ایران و مردم آن و همچنین افزایش گفت‌و‌گو‌ها و دیدار‌های دیپلماتیک، زمینه اصلاح این برداشت‌ها و تقویت درک متقابل فراهم شود.

پزشکیان با تأکید بر رویکرد اصولی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از صلح و ثبات منطقه‌ای خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره توسعه صلح، ثبات و آرامش در منطقه را دنبال کرده و گسترش روابط با کشور‌های همسایه را در اولویت سیاست خارجی خود قرار داده است؛ با این حال، اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی موجب برهم خوردن آرامش و ثبات منطقه شده است؛ شرایطی که برای ملت‌های منطقه و جامعه جهانی قابل قبول نیست.

رئیس‌جمهور ابراز امیدواری کرد سفیر جدید سوئیس در مدت مأموریت خود در ایران، با شناخت واقعیت‌های جامعه ایرانی و آشنایی با تاریخ، فرهنگ و تمدن غنی این سرزمین، در تبیین واقعیت‌های ایران و انعکاس آن در محافل بین‌المللی و مقابله با تبلیغات نادرست و تصویرسازی‌های غیرواقعی علیه کشورمان نقش‌آفرینی کند.

پزشکیان همچنین با اشاره به دیدار خود با رئیس‌جمهور سوئیس در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این دیدار را زمینه‌ای مناسب برای تقویت مناسبات دوجانبه دانست و اظهار داشت: امیدواریم این گفت‌و‌گو‌ها مبنایی برای توسعه روابط و گسترش همکاری‌های دو کشور در عرصه‌های مختلف باشد.

گئورک اشتاینر، سفیر جدید سوئیس در جمهوری اسلامی ایران نیز در این مراسم ضمن ابراز خرسندی از دیدار با پزشکیان، از مواضع اصولی و رویکرد‌های رئیس‌جمهور کشورمان قدردانی کرد و گفت: برای توسعه و تقویت روابط دوجانبه میان ایران و سوئیس تمام تلاش خود را به کار خواهم بست.

وی با اشاره به پیامد‌های فرامنطقه‌ای تنش‌های جاری در منطقه اظهار داشت: متأسفانه تنش‌های کنونی در منطقه محدود به جغرافیای آن نمانده و پیامد‌های آن به سراسر جهان تسری پیدا کرده است.

سفیر جدید سوئیس تأکید کرد: به‌عنوان نماینده کشورم در جمهوری اسلامی ایران، تمام تلاش خود را برای کمک به بازگشت صلح و آرامش و تقویت دیپلماسی سازنده به کار خواهم گرفت.