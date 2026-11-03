ثبت ۳۹۵ مورد نقض در یک ماه؛ تشدید تحرکات اسرائیل در جنوب سوریه

مرکز مستندسازی نقض حقوق در جنوب سوریه از ثبت ۳۹۵ مورد نقض و تجاوز اسرائیل در ماه اکتبر خبر داد که در مقایسه با ماه سپتامبر ۴۱.۱ درصد افزایش داشته است. این آمار بالاترین میزان ماهانه از ابتدای سال جاری میلادی به شمار می‌رود و شامل افزایش نفوذ زمینی، یورش به منازل، ایجاد ایست‌های بازرسی و پرواز‌های نظامی رژیم اشغالگر در جنوب سوریه است.

جوان آنلاین: بر اساس گزارش مرکز «سِجِل» که در زمینه مستندسازی نقض‌های رژیم اشغالگر در جنوب سوریه فعالیت می‌کند، در ماه اکتبر به‌طور متوسط روزانه ۱۲.۷۴ مورد نقض ثبت شده است.

حمزه غضبان، مدیر این مرکز اعلام کرد که تشدید تحرکات رژیم صهیونیستی در اکتبر ادامه روندی است که از ماه اوت آغاز شده و تاکنون به اوج خود رسیده است؛ به‌گونه‌ای که آمار ثبت‌شده حتی از مارس ۲۰۲۶، هم‌زمان با اوج جنگ علیه ایران و افزایش رهگیری موشک‌ها و پرواز‌های نظامی، فراتر رفته است. بر اساس این گزارش، در اکتبر ۱۲۶ مورد نفوذ زمینی با استفاده از تانک، خودرو‌های نظامی و خودرو‌های بدون سرنشین، ۳۶ مورد یورش به منازل و ۴۴ مورد ایجاد ایست بازرسی ثبت شده است. همچنین ۱۱۵ مورد پرواز هواپیما‌های اسرائیلی بر فراز مناطق قنیطره، درعا، حومه دمشق و پایتخت سوریه گزارش شده است.

غضبان دو مسئله را در این آمار نگران‌کننده دانست: نخست، رسیدن حضور زمینی نیرو‌های اسرائیلی به سطوحی بی‌سابقه از نظر نفوذ، یورش و ایجاد ایست‌های بازرسی و دوم، ازسرگیری کشتار مستقیم غیرنظامیان. بر اساس مستندات این مرکز، دو غیرنظامی سوری در ماه اکتبر کشته شدند. همچنین ۳۰ مورد بازداشت و بازداشت موقت ثبت شده که برای نخستین بار یک زن نیز بازداشت و به مدت دو ساعت بازجویی شده است. با این موارد، شمار سوری‌هایی که در زندان‌های اسرائیل سرنوشت نامعلومی دارند به ۴۰ نفر رسیده است.

مدیر مرکز «سِجِل» همچنین با اشاره به استفاده از خودرو‌های بدون سرنشین، انجام پرسش‌نامه‌های امنیتی، تصویربرداری از مدارک هویتی و هشدار دادن به بزرگان و شخصیت‌های محلی، این اقدامات را نشانه فعالیت‌های اطلاعاتی و تلاش برای ترسیم یک «نقشه اجتماعی جدید» از منطقه دانست، نه صرفاً گشت‌زنی نظامی. وی تأکید کرد که طرح «سوفا ۵۳» نیز موجب تغییرات دائمی در جغرافیای منطقه شده و ساکنان را از زمین‌ها و مراتع خود محروم می‌کند. این طرح مهندسی و نظامی اسرائیل در حومه قنیطره و داخل منطقه حائلِ تعیین‌شده بر اساس توافقنامه جداسازی نیرو‌ها در سال ۱۹۷۴، در مجاورت بلندی‌های جولان اشغالی و در محدوده استقرار نیرو‌های ناظر سازمان ملل بر آتش‌بس (آندوف) اجرا می‌شود.

به گفته غضبان، تشدید تحرکات اسرائیل در شرایطی صورت می‌گیرد که اوضاع جنوب سوریه متشنج است و نمی‌توان این تحولات را از تحولات منطقه‌ای جدا دانست.