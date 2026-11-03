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تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۸
بين‌الملل » اخبار كلی

ایران و هزینه‌های زندگی در صدر توجه رأی دهندگان آمریکایی

3 رویترز در یک نظرسنجی ۹ مورد حائز اهمیت برای رأی دهندگان آمریکایی در روز انتخابات میان دوره‌ای را معرفی کرد.

جوان آنلاین: در آستانه انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا، رویترز در یک نظرسنجی مشترک با ایپسوس، ۹ مورد را معرفی کرده که در ذهن رأی دهندگان آمریکایی حائز اهمیت است.

به گزارش تسنیم، در جریان انتخابات میان دوره‌ای امروز در آمریکا، افزایش هزینه‌های زندگی در صدر موضوعات مورد توجه ذهن رأی دهندگان آمریکایی است. رویترز در این نظرسنجی به موارد دیگر نیز پرداخته است.

هزینه‌های زندگی

حدود ۴۸ درصد رأی دهندگان ثبت نام شده، می‌گویند هزینه زندگی مهم‌ترین موضوع برای تصمیم گیری آنها به منظور شرکت در انتخابات است. در حالی که ۲۶ درصد هنجار‌های دموکراسی و ۱۳ درصد به موضوع مهاجرت اشاره کردند. بهای سوخت در آمریکا از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در فوریه سال جاری، به شکل چشمگیری افزایش یافته است.

دونالد ترامپ

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از هواداران خود خواسته تا تصور کنند نام او بر روی برگه‌های رأی نوشته شده تا جمهوری‌خواهان ترغیب به رأی دادن شوند. نظرسنجی رویترز/ایپسوس نشان داد که ۴۸ درصد مردم که قصد داشتند در انتخابات شرکت کنند یا تاکنون این کار را انجام داده‌اند، گفتند که فکر می‌کنند رأی آنها برخلاف ترامپ باشد در حالی که ۲۵ درصد اظهار کردند که به نفع ترامپ رأی می‌دهند. حدود ۲۵ درصد نیز گفتند ترامپ فاکتوری برای رأی آنها نیست.

ایران

دونالد ترامپ این گونه استدلال می‌کند که جنگ برای بازدارندگی تهران از توسعه تسلیحات هسته‌ای ضروری بوده است. حدود ۲۵ درصد رأی دهندگان فکر می‌کنند، این اقدام نظامی ارزش انجام داشته است و ۵۵ درصد نیز گفتند این عملیات ارزش انجام دادن نداشته است. حدود ۱۸ درصد نیز در این باره اطمینان ندارند.

یکپارچگی انتخابات

به طور کلی رأی دهندگان آمریکایی به روند انتخابات در کشورشان اعتماد دارند. به طوری که ۷۷ درصد اطمینان دارند که آرای آنها شمرده خواهد شد، اما ۴۵ درصد فکر می‌کنند تقلب انتخاباتی یک معضل گسترده در کشورشان است. ترامپ به نادرستی ادعا کرده که شمار زیادی از غیرشهروندان به طور غیرقانونی رأی داده‌اند و مقامات انتخاباتی بیم آن دارند که دولت در نتایج انتخابات یا روند تایید نتایج غیرمطلوبش اختلال ایجاد کند. کاخ سفید نیز می‌گوید هدف حفاظت از وحدت انتخابات و امنیت رأی گیری است.

وضعیت مالی خانوار‌ها

حدود ۴۹ درصد آمریکایی‌ها فکر می‌کنند وضعیت مالی خانوارشان از ژانویه ۲۰۲۵، یعنی زمانی که ترامپ دوباره به قدرت رسید، بدتر شده است، درحالی‌که ۱۳ درصد گفتند وضعیت مالی‌شان بهتر شده و ۳۷ درصد اظهار کردند که وضع مالی آنها تغییری نکرده است. ترامپ پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری نوامبر ۲۰۲۴ با وعده رونق‌بخشیدن به اقتصاد کارزار انتخاباتی کرد، اما میزان تأیید عملکردش به‌عنوان رئیس‌جمهور در ماه‌های اخیر به پایین‌ترین سطح دوران فعالیت سیاسی‌اش رسیده است، حتی در میان آمریکایی‌های لاتین‌تبار که در سال ۲۰۲۴ به سمت او گرایش داشتند. نظرسنجی اخیر نیز نشان داد ۵۴ درصد از لاتین‌تبار‌ها گفتند وضعیت مالی خانوارشان آسیب دیده، درحالی‌که ۱۰ درصد گفتند بهتر شده است.

ورزش‌های تراجنسیتی

حدود ۳۸ درصد رأی دهندگان در آستانه انتخابات، گفتند دور نگه داشتن دختران و زنان تراجنسیتی از ورزش‌های زنان، موضوعی بسیار مهم یا مهم‌ترین موضوع برای آنها بوده است در حالی که ۲۵ درصد به حفاظت از حقوق افراد تراجنسیتی اعتقاد دارند.

مراکز داده

حدود ۴۲ درصد رأی دهندگان ثبت نام شده گفتند که محدودکردن ساخت مراکز داده برای استفاده از هوش مصنوعی موضوعی بسیار مهم یا مهم‌ترین موضوع برای آنها است.

اهداکنندگان بزرگ

افراد بسیار ثروتمند با محدودیت اندکی در نحوه اختصاص بودجه برای تاثیرگذاری بر انتخابات فدرال رو‌به‌رو هستند. اکثریت دوحزبی رأی دهندگان ثبت نام شده از جمله ۹۳ درصد دموکرات‌ها و ۷۱ درصد جمهوری‌خواهان فکر می‌کنند اختصاص ده‌ها میلیون دلار از سوی میلیارد‌ها برای تاثیرگذاری بر انتخابات، امری نادرست است.

گزینه‌های سیاسی

در حالی که به نظر می‌رسد شرکت کنندگان در این نظرسنجی تمایل بیشتری به دموکرات‌ها در مقایسه با جمهوری‌خواهان دارند، آنها در این باره که کدام حزب ایده‌های بهتری دارد، اختلاف دارند. حدود ۴۳ درصد رأی دهندگان ثبت نام شده گفتند دموکرات‌ها دستکم برخی ایده‌های خوب دارند در حالی که ۳۹ درصد چنین اعتقادی درباره جمهوری‌خواهان دارند.

گفتنی است انتخابات میان دوره‌ای آمریکا امروز برگزار می‌شود. تمام ۴۳۵ کرسی در مجلس نمایندگان آمریکا و ۳۵ کرسی از ۱۰۰ کرسی سنا در رأی‌گیری قرار دارند، در حالی که نظرسنجی‌های عمومی نشان می‌دهد دموکرات‌ها کنترل مجلس را دوباره به دست خواهند آورد و شانسی برای بازپس‌گیری سنا نیز خواهند داشت.

برچسب ها: آمریکا ، ایران ، انتخابات
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