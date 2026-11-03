کد خبر: 1388389
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تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۴
سیاست » اخبار کلی
رئیس جمهور:

ملت ایران صلح‌طلب است، اما زیر بار زور و تحمیل نمی‌رود

1 رئیس‌جمهور با تأکید بر پیشینه بیش از ۵۰۰ ساله روابط ایران و پرتغال، ملت ایران را صلح‌طلب و خواهان تعامل سازنده با جهان دانست و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران ضمن استقبال از توسعه روابط دوجانبه در حوزه‌های مختلف، در چارچوب قوانین و مقررات بین‌المللی از حقوق و منافع خود دفاع می‌کند و زیر بار زور و تحمیل نخواهد رفت.

جوان آنلاین: از ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان عصر امروز سه‌شنبه، ۱۲ آبان ۱۴۰۵ در آیین رسمی دریافت استوارنامه والتیر ماتیاش، سفیر جدید پرتغال در جمهوری اسلامی ایران، با ابراز امیدواری نسبت به توسعه روابط دو کشور در دوره مأموریت وی، حضور در ایران را فرصتی ارزشمند برای آشنایی نزدیک با فرهنگ، تمدن و تاریخ غنی ملت ایران دانست.

رئیس‌جمهور با اشاره به برخی تصویرسازی‌های نادرست رسانه‌های غربی از ایران و مردم آن اظهار داشت: بسیاری از مطالبی که درباره ایران و ملت ما در رسانه‌های غربی منتشر می‌شود، با واقعیت انطباق ندارد. ملت ایران ملتی صلح‌طلب است که در برابر اقدامات خشونت‌آمیز و جنایتکارانه برخی قدرت‌ها که با ادعای دفاع از حقوق بشر مرتکب جنایت می‌شوند، ایستادگی کرده است.

پزشکیان با انتقاد از تروریسم دولتی و هدف قرار دادن دانشمندان، دانش‌آموزان و رهبران سیاسی در منطقه، تصریح کرد: عاملان این اقدامات در عین ارتکاب چنین جنایاتی، مدعی مبارزه با تروریسم هستند؛ این یکی از واقعیت‌های تلخ جهان امروز است که با آن مواجهیم.

رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش سفرا در انتقال تصویری واقع‌بینانه از ایران به کشورش گفت: حضور شما در ایران می‌تواند زمینه‌ساز شناخت دقیق‌تر تحولات منطقه و انعکاس واقعیت‌ها باشد و نشان دهد که چه میزان از مطالب منتشرشده درباره ایران با حقیقت فاصله دارد. امیدوارم در دوره مأموریت خود برای توسعه روابط دو کشور در حوزه‌های علمی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تلاش کنید.

پزشکیان با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران خواهان صلح، آرامش و ایفای نقشی سازنده در منطقه و جهان است، خاطرنشان کرد: ما زیر بار زور نمی‌رویم و در چارچوب قوانین و مقررات بین‌المللی از حقوق خود دفاع می‌کنیم. هیچ کشوری نمی‌تواند خارج از این چارچوب، خواسته‌ای را بر ملت ایران تحمیل کند.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه تعامل کشور‌ها بر مبنای حق، عدالت و انصاف مانع شکل‌گیری جنگ و منازعه خواهد شد، افزود: جنگ زمانی شکل می‌گیرد که کشوری به آب‌وخاک، منابع و منافع دیگر کشور‌ها چشم طمع داشته باشد. بسیاری از جنگ‌های امروز ناشی از زیاده‌خواهی است؛ اما ملت‌ها تا زمانی که از حقوق و منافع خود آگاه باشند، اجازه نخواهند داد زورگویان منابع آنان را غارت کنند.

پزشکیان ابراز امیدواری کرد با همکاری و تعامل ملت‌ها و دولت‌ها، جهانی سرشار از صلح، آرامش و انسانیت شکل بگیرد و کشور‌ها به جای تعرض به حقوق یکدیگر، در مسیر همکاری و کمک متقابل گام بردارند.

سفیر جدید پرتغال نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از ملاقات با رئیس‌جمهور، به پیشینه تاریخی روابط ایران و پرتغال اشاره کرد و گفت: روابط دو کشور بیش از ۵۰۰ سال قدمت دارد و مسئولیت ما حفظ و تقویت این میراث ارزشمند است. پرتغال برای تاریخ روابط خود با ایران اهمیت فراوانی قائل است.

والتیر ماتیاش با بیان اینکه خدمت در کشوری برخوردار از تاریخ و فرهنگ غنی برای وی افتخارآمیز است، اظهار داشت: در دوره مأموریت خود تمام تلاش خویش را به کار خواهم گرفت تا واقعیت‌های ایران را به کشورم منتقل کنم.

وی با تأکید بر اهمیت تعاملات دیپلماتیک در جهان امروز تصریح کرد: جهان بیش از هر زمان دیگری به دیپلماسی نیاز دارد و سیاست خارجی پرتغال نیز بر همین اصل استوار است؛ به این معنا که دیپلماسی را بر منازعه ترجیح می‌دهیم.

سفیر جدید پرتغال در پایان آمادگی کشورش را برای تقویت تعاملات و گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، ایران ، پرتغال
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