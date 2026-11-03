کد خبر: 1388388
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تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۱
سیاست » اخبار کلی
پزشکیان:

وحدت کشور‌های اسلامی، ضامن امنیت و ثبات منطقه است

3 رئیس‌جمهور گفت: اگر کشور‌های اسلامی با وحدت و همبستگی در کنار یکدیگر قرار گیرند، رژیم صهیونیستی نخواهد توانست اهداف و نیات خود را در منطقه محقق کند.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان عصر امروز سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ در آیین رسمی دریافت استوارنامه احمد آیدین دوغان، سفیر جدید جمهوری ترکیه در ایران، با اشاره به روابط دوستانه و تاریخی دو کشور اظهار داشت: ایران و ترکیه روابطی صمیمی و برادرانه دارند که خوشبختانه روزبه‌روز در حال گسترش است. نگاه جمهوری اسلامی ایران به ترکیه و سایر کشور‌های همسایه، نگاهی مبتنی بر برادری و احترام متقابل است و دو ملت از نظر فرهنگی، اعتقادی و حتی پیوند‌های قومی، نزدیکی و اشتراکات فراوانی با یکدیگر دارند.

رئیس‌جمهور با ابراز امیدواری نسبت به استمرار و تقویت این مناسبات، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط حساس منطقه، ضروری است ارتباطات و همکاری‌های دو کشور با قدرت بیشتری تداوم یابد و در مسیر ارتقای سطح مناسبات گام برداریم.

پزشکیان با اشاره به تحولات منطقه و اقدامات رژیم صهیونیستی اظهار داشت: امروز رژیم صهیونیستی با ارتکاب جنایات و نسل‌کشی و همچنین تلاش برای ایجاد اختلاف و شکاف میان کشور‌های اسلامی، اهداف و نیات خود را دنبال می‌کند؛ اهدافی که صرفاً یک کشور را نشانه نگرفته، بلکه تمام کشور‌های اسلامی را دربرمی‌گیرد. این رژیم با اتکا به حمایت آمریکا و برخی کشور‌های اروپایی، بدون واهمه به اقدامات خود ادامه می‌دهد و متأسفانه جامعه جهانی نیز در برابر این جنایات عمدتاً نظاره‌گر بوده است.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: اگر کشور‌های اسلامی با وحدت و همبستگی، دست در دست یکدیگر برای حفظ امنیت منطقه تلاش کنند و زمینه رشد اقتصادی، توسعه تعاملات سیاسی و گسترش همکاری‌های علمی و فرهنگی را فراهم آورند، رژیم صهیونیستی دیگر به‌آسانی جزئیات تعدی و تجاوز به کشور‌های اسلامی را نخواهد داشت.

پزشکیان با اشاره به تجاوزات صورت‌گرفته علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: متجاوزان تصور می‌کردند از طریق جنگ و اقدامات نظامی می‌توانند ایران را ساقط کنند، اما در تحقق این هدف ناکام ماندند و اکنون تلاش دارند با اعمال فشار‌های اقتصادی، ملت ایران را با مشکل مواجه کنند. جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت و توانمندی بالایی برخوردار است و این‌گونه فشار‌ها نمی‌تواند اراده ملت ایران را درهم بشکند.

رئیس‌جمهور با اشاره به تأکید خود در نشست چهارجانبه مقامات امنیتی کشور‌های منطقه بر ضرورت همگرایی و همکاری میان کشور‌های اسلامی تصریح کرد: اگر کشور‌های منطقه با تفاهم، وحدت و انسجام در کنار یکدیگر قرار گیرند و برای تأمین امنیت و منافع مشترک به یکدیگر کمک کنند، رژیم صهیونیستی قادر نخواهد بود نیات و اهداف خود را در منطقه محقق سازد. اطمینان دارم که با همکاری و هم‌افزایی کشور‌های اسلامی، نقشه‌های تفرقه‌افکنانه و بی‌ثبات‌کننده در منطقه با ناکامی مواجه خواهد شد.

پزشکیان همچنین با تأکید بر اهمیت توسعه روابط اقتصادی، فرهنگی و علمی میان ایران و ترکیه اظهار داشت: هر اندازه مناسبات دو کشور در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و علمی گسترش یابد، این همکاری‌ها به سود هر دو ملت خواهد بود.

رئیس‌جمهور ابراز امیدواری کرد سفیر جدید ترکیه در دوره مأموریت خود با تلاش مؤثر برای توسعه مناسبات دوجانبه، زمینه اجرای توافقات و تکمیل همکاری‌های مشترک دو کشور در حوزه‌های مختلف را فراهم کند.

احمد آیدین دوغان، سفیر جدید جمهوری ترکیه در ایران نیز در این مراسم ضمن ابراز خرسندی از دیدار با رئیس‌جمهور، دیدگاه‌ها و مواضع پزشکیان در زمینه روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای را مورد توجه و تمجید قرار داد و اظهار داشت: این دیدگاه‌ها و مواضع را به‌عنوان بخشی از دستورکار و اولویت‌های مأموریت خود در ایران مدنظر قرار خواهم داد.

وی با تأکید بر عزم خود برای تقویت مناسبات دو کشور افزود: تمام تلاش خود را برای اجرای توافقات، تکمیل پروژه‌های مشترک، توسعه همکاری‌ها و گسترش ارتباطات میان ایران و ترکیه به کار خواهم بست.

سفیر جدید ترکیه همچنین با ابلاغ سلام‌های گرم رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، به رئیس‌جمهور و ملت ایران، تصریح کرد: حضور و مأموریت در کشور بزرگ ایران با تمدن و فرهنگ غنی، برای من موجب افتخار و خرسندی است.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، کشورهای اسلامی ، رژیم صهیونیستی
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