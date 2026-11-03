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تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۴
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پیام وزیر آموزش و پرورش به مناسبت یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی

2 وزیر آموزش‌وپرورش در پیامی به مناسبت یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، بر نقش آگاهی، بصیرت و خودباوری نسل جوان در پاسداری از استقلال و سربلندی ایران تأکید کرد.

جوان آنلاین: علیرضا کاظمی در این پیام، سیزدهم آبان را یادآور حماسه‌های ماندگار ملت ایران در مسیر استقلال‌خواهی و مبارزه با استکبار دانست و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و فرهنگی، بر ضرورت حضور آگاهانه و پرشور جامعه بزرگ تعلیم و تربیت در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان تأکید کرد.

متن کامل پیام وزیر آموزش‌وپرورش به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سیزدهم آبان، یادآور حماسه‌های ماندگار ملت ایران در مسیر استقلال‌خواهی و مبارزه با استکبار و نماد ایستادگی نسلی است که عزت و آزادی میهن را بر سلطه‌پذیری ترجیح داد. این روز، فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب اسلامی و تأکید بر نقش آگاهی، بصیرت و خودباوری نسل جوان در پاسداری از استقلال و سربلندی ایران است.

دانش‌آموزان، به‌عنوان سرمایه‌های انسانی و آینده‌سازان کشور، همواره در بزنگاه‌های تاریخی این سرزمین نقش‌آفرین بوده‌اند. یاد و خاطره دانش‌آموزان شهیدی که با نثار جان خویش، درس آزادگی و ایثار را در تاریخ این مرز و بوم ماندگار کردند، مسئولیت جامعه تعلیم و تربیت را در پرورش نسلی آگاه، مؤمن، دانش‌مدار و برخوردار از روحیه استقلال‌طلبی دوچندان می‌کند.

شعار محوری امسال، «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار»، بیانگر عهدی استوار با آرمان‌های شهدا و تأکیدی بر تداوم مسیر عزت، استقلال و عدالت‌خواهی ملت ایران است؛ مسیری که امروز، در کنار ایستادگی در برابر سلطه‌طلبی، از رهگذر پیشرفت علمی، تقویت خودباوری و پرورش نسلی توانمند و آگاه دنبال می‌شود.

در این میان، یاد و نام شهدای مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب و شهدای لامرد، سندی ماندگار از مظلومیت فرزندان این سرزمین و یادآور حرمت والای مدرسه و قداست علم‌آموزی است. دانش‌آموزان و معلمان شهید این مدرسه، در حافظه تاریخی ملت ایران جاودانه‌اند و یاد آنان، رسالت ما را در پاسداری از حق آموزش و فراهم‌آوردن زمینه رشد و تعالی نسل آینده سنگین‌تر می‌کند.

حضور مستمر و پرشور فرهنگیان و دانش‌آموزان در اجتماعات شبانه و میدان‌های شهر‌های کشور نیز جلوه‌ای از این مسئولیت‌پذیری و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی است؛ حضوری که نشان می‌دهد جامعه بزرگ تعلیم و تربیت، در کنار رسالت خطیر خود در عرصه علم و تربیت، در پاسداری از استقلال، عزت و منافع ملی نیز نقش‌آفرین و پیشگام است.

امروز، مدرسه سنگر پرورش نسلی است که با تکیه بر دانش، ایمان، تفکر نقادانه و هویت ایرانی ـ اسلامی، در برابر سلطه‌طلبی می‌ایستد و در مسیر پیشرفت و اقتدار کشور گام برمی‌دارد. بی تردید، تقویت بنیه علمی، روحیه مسئولیت‌پذیری و خودباوری دانش‌آموزان، از مهم‌ترین راه‌های پاسداری از استقلال و ساختن آینده‌ای روشن برای ایران اسلامی است.

ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل عظیم‌الشأن (ره)، رهبر شهید انقلاب (قدس‌الله نفسه‌الزکیه)، شهیدان والامقام انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز و فرهنگی مدرسه شجره طیبه میناب، از دانش‌آموزان عزیز، فرهنگیان ارجمند و اولیای گرامی دعوت می‌کنم با حضور آگاهانه و پرشور در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، بار دیگر میثاق خود را با آرمان‌های شهدا تجدید کنند و پیام استقلال‌خواهی، عدالت‌طلبی و عزت‌مداری ملت ایران را به گوش جهانیان برسانند.

از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون ملت شریف ایران و جامعه بزرگ تعلیم و تربیت کشور را در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی، در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) و تحت رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) خواستارم.

به گزارش ایسنا، همچنین وزارت آموزش و پرورش در بیانیه‌ای به مناسبت فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان، با تأکید بر ضرورت پاسداشت استقلال و عزت ملی و استمرار راه مقاومت و استکبارستیزی، شعار محوری امسال را «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار» اعلام کرد.

در این بیانیه همچنین از فرهنگیان و دانش‌آموزان دعوت شده است همگام با سایر اقشار ملت، در ساعت ۲۰ شامگاه ۱۳ آبان با حضور در اجتماعات و طنین‌انداز کردن شعار‌های استکبارستیزی، وحدت و انسجام ملی را به نمایش بگذارند.

متن کامل بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یوم‌الله ۱۳ آبان، یادآور ایستادگی، مقاومت و مبارزه ملت سرافراز ایران در برابر سلطه‌طلبی و زیاده‌خواهی قدرت‌های استکباری و نمادی ماندگار از بصیرت، استقلال‌خواهی و ظلم‌ستیزی ملت بزرگ ایران است. این روز تاریخی، پیوندی ناگسستنی با حماسه‌آفرینی دانش‌آموزان و دانشجویان انقلابی دارد؛ آنان که با نثار خون پاک خود، برگ‌های زرینی در تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی رقم زدند. امروز نیز یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب و لامرد، بار دیگر مظلومیت دانش‌آموزان ایران و عمق کینه‌توزی دشمنان این سرزمین را به تصویر کشیده و بر عزم نسل‌های آینده برای پاسداری از استقلال، عزت و آرمان‌های میهن اسلامی افزوده است.

امسال در شرایطی به استقبال یوم‌الله ۱۳ آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی می‌رویم که ایران اسلامی با اتکا به قدرت لایزال الهی و رهبری حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، از آزمون‌های سخت و توطئه‌های معاندان با سرافرازی عبور کرده و ملت بزرگ ایران، داغدار شهادت قائد شهید و جمعی از فرزندان برومند، دانشمندان و هم‌وطنان عزیز خود در جنگ‌های تحمیلی اخیر است. بی‌شک، بزرگداشت این روز تاریخی در سال جاری، جلوه‌ای از تجدید عهد با آرمان‌های والای شهدا، پاسداشت استقلال و عزت ملی و تأکید بر استمرار راه مقاومت و استکبارستیزی خواهد بود.

وزارت آموزش و پرورش ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام شهدا، رهبر شهید، شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای مظلوم حوادث اخیر، از عموم فرهنگیان فرهیخته، دانش‌آموزان عزیز و تلاش‌گر و والدین گرامی دعوت می‌نماید دوشادوش آحاد ملت شریف ایران، با حضور گسترده، آگاهانه و پرشور در راهپیمایی سراسری یوم‌الله ۱۳ آبان با شعار محوری «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار»، بار دیگر وحدت، انسجام و اراده پولادین خود را در صیانت از آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی به نمایش گذاشته و بیعت مجدد خود را با ولی امر مسلمین، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) به منصه ظهور برسانند.

همچنین از فرهنگیان و دانش‌آموزان دعوت می‌شود همگام با سایر اقشار ملت در ساعت ۲۰ شامگاه ۱۳ آبان، با طنین‌انداز کردن فریاد رسای استکبارستیزی، پیام ایستادگی و انزجار خود را از زیاده‌خواهی‌های استکبار جهانی اعلام نمایند.

برچسب ها: وزیر آموزش و پروش ، رهبر معظم انقلاب ، روز دانش آموز
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