سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تأکید کرد: ایران، دیپلماسی و میدان را به عنوان ابزار‌های دفاع از خود می‌داند و از ابزار گفت‌و‌گو برای تأمین منافع ملت ایران و جلوگیری از تشدید ناامنی در منطقه استفاده می‌کند.

جوان آنلاین: اسماعیل بقائی در حاشیه همایش ملی «زنگ بیداری؛ از ایران تا فلسطین» در جمع خبرنگاران، در پاسخ به پرسشی درباره مذاکرات و ارتباط دیپلماسی و میدان اظهار کرد: درباره کلیت موضوع، وضعیت کاملاً روشن است. ما گفته‌ایم که ایران، دیپلماسی و میدان را به‌عنوان ابزار‌های دفاع از خود می‌داند و گفت‌و‌گو و مذاکره در شرایط کنونی باید از همین زاویه دیده شود.

وی افزود: ما نمی‌توانیم گذشته و رویداد‌های دو سال اخیر را فراموش کنیم یا نادیده بگیریم. در عین حال، همواره گفته‌ایم که از دیپلماسی واهمه نداریم؛ چراکه منطق ما روشن است و می‌دانیم بر حق هستیم. از این منظر، از ابزار دیپلماسی و گفت‌و‌گو برای تأمین منافع ملت ایران و هم‌زمان جلوگیری از تشدید ناامنی در منطقه استفاده می‌کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه ابراز امیدواری کرد که همه کشور‌های منطقه و جامعه جهانی این نگاه مسئولانه و همراه با حسن نیت ایران را درک کنند و قدر آن را بدانند.

بقائی با اشاره به اقدامات آمریکا در تخریب روند‌های دیپلماتیک در طول سال‌های اخیر گفت: همه دنیا می‌دانند که آمریکا بار‌ها دیپلماسی را تخریب کرده و روند‌های دیپلماتیک را مورد هجمه قرار داده است. نیازی نیست به گذشته دور برویم؛ در رویداد‌های یک سال اخیر و در بازه‌ای کمتر از یک سال، دو بار در زمانی که ما در حال مذاکره بودیم، به ایران حمله شد و پس از آن آمریکا تفاهمی را که خودش امضا کرده بود، نقض کرد.

وی ادامه داد: با توجه به این تجربه، قطعاً با حداکثر احتیاط و بدون تعارف و با بدبینی کامل در هر روند دیپلماتیک مشارکت کرده‌ایم. با این حال، خواسته‌های ما روشن است و تا زمانی که خواسته‌های کاملاً مشروع و منطقی ما محقق نشود، نمی‌توانیم از بازگشت امنیت به منطقه سخن بگوییم.

بقائی در ادامه درباره محتوای مطالبات ایران و ضرورت توقف جنگ در همه جبهه‌ها، از جمله لبنان، تصریح کرد: آیا می‌توان تصور کرد تفاهمی حاصل شود، بدون آنکه تعهدی برای توقف جنگ در همه جبهه‌ها، از جمله لبنان وجود داشته باشد؟

سخنگوی وزارت امور خارجه یادآور شد: آنچه در تفاهم اسلام‌آباد درباره آن توافق شد و متأسفانه آمریکایی‌ها آن را نقض کردند، در بند نخست تفاهم، موضوع توقف جنگ در تمامی جبهه‌ها، از جمله لبنان بود. این موضوع یکی از محور‌های کلیدی هر روند دیپلماتیک خواهد بود.

وی درخصوص تلاش‌های میانجی‌گرانه قطر و پاکستان و سفر اخیر قطری‌ها به ایران نیز گفت: قطر به‌عنوان یکی از میانجی‌ها به‌خوبی تلاش‌های خود را ادامه می‌دهد. طبیعتاً پاکستان در این چند ماه بر تلاش‌های خود برای یافتن راه‌حل‌هایی مورد قبول طرفین مداومت داشته است. این رفت‌وآمد‌ها نیز در همین راستا صورت می‌گیرد و دیدگاه‌های ما و طرف مقابل را منتقل کرده است. این امر در میانجی‌گری امری طبیعی است.

بقائی در مورد سفر معاون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به پکن و خبر‌ها درخصوص برگزاری نشست سه‌جانبه میان ایران، چین و عمان در این سفر گفت: سفر دکتر باقری به چین، سفری دوجانبه و در تداوم رفت‌وآمد‌های مستمر ما با چین است. چین کشوری است که روابط بسیار خوبی با آن داریم و موافقت‌نامه جامع مشارکت راهبردی با آن داریم و در حوزه‌های مختلف نیز فعال است. این سفر در چارچوب همان تفاهم انجام شده است. تا جایی که خبر دارم، نشست سه‌جانبه‌ای برگزار نشده است.

وی در بخشی دیگر از صحبت‌های خود در جمع خبرنگاران گفت: مردم ایران تصمیم خود را گرفته‌اند. سابقه ایستادگی ایرانیان در برابر زیاده‌خواهی آمریکا به دهه ۱۳۳۰ بازمی‌گردد. از همان زمان بی‌اعتمادی و سوءظن ایران نسبت به آمریکا شکل گرفت و دلیل آن این است که ایران برای ایجاد توازن و تعدیل در رفتار انگلیس دست دوستی به سوی آمریکا دراز کرد، اما آمریکا نه‌تنها مباشرت کرد، بلکه به‌صورت فعالانه در کودتای ۲۸ مرداد نیز همکاری و عمل کرد. از آن زمان، ایرانیان در طول زمان نسبت به نیات آمریکا کاملاً بی‌اعتماد شده‌اند و آمریکا نیز به‌جای تلاش برای ترمیم این سوءظن، اقدامات خود را تشدید کرده است. اکنون در وضعیتی هستیم که با نگاه به گذشته، دست آمریکا به‌شدت آلوده به خون شریف‌ترین انسان‌های این مرز و بوم است؛ چیزی که ایرانیان هرگز فراموش نخواهند کرد.

وی افزود: این دشمنی‌ها عزم ایرانیان را برای مقاومت و استقامت در برابر زیاده‌خواهی آمریکا جزم می‌کند. به‌خوبی همه دریافتند که بازی‌های پیشین، مانند دموکراسی و حقوق بشر، دیگر کارایی ندارد؛ اکنون صراحتاً اعلام می‌کنند که ایرانیان امروز از نوادگان ایرانیان ۲۰۰۰ سال پیش هستند، تاریخ باستان را به امروز متصل می‌کنند و می‌کوشند با تفسیری بسیار نادرست از تاریخ، دنیا را علیه ایران بشورانند. تردیدی نیست که مشکل آنها با موجودیتی به نام ایران است؛ ایرانی که فراتر از جغرافیا و مرز است، ایران به‌عنوان یک ایده و ایران به‌عنوان نوری خاموش‌نشدنی. قطعاً همه اینها باعث خواهد شد که ما مصمم‌تر و منسجم‌تر به مسیر خود ادامه دهیم.

سخنگوی وزارت خارجه درباره احتمال عملیات پیش‌دستانه نیز گفت: پیشگیرانه یا پیش‌دستانه در شرایطی معنا پیدا می‌کند که ما در وضعیت صلح باشیم؛ در حالی که ما در وضعیت جنگ هستیم. اقدامات طرف مقابل مصداق عمل جنگی و تجاوزکارانه است. تداوم محاصره دریایی و تهدید‌هایی که انجام می‌دهند نیز همین حکم را دارد. بنابراین، اقدامات ایران در هر وضعیتی مصداق دفاع مشروع خواهد بود.

بقائی درباره تغییر دکترین هسته‌ای ایران نیز گفت: در جلسه روز گذشته توضیح دادم. موضع ما در یک روز تغییر نمی‌کند.