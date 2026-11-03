کد خبر: 1388373
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تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۳
بين‌الملل » اخبار كلی

بحران همکاری اطلاعاتی در واشنگتن؛ سایه اختلافات دولت ترامپ بر امنیت ملی

3 خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های فعلی و سابق آمریکایی گزارش داد که تبادل اطلاعات امنیتی درباره ایران و دیگر تهدید‌های جهانی میان نهاد‌های اطلاعاتی، دولت فدرال و کنگره آمریکا در دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ با اختلال مواجه شده و در برخی موارد به‌طور موقت متوقف شده است.

جوان آنلاین: از رویترز، دست‌کم هشت مقام فعلی و سابق آمریکایی و افراد مطلع از موضوع اعلام کردند که روند تبادل اطلاعات امنیتی میان نهاد‌های اطلاعاتی و همچنین میان دولت فدرال و کنگره آمریکا در دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ به‌شدت کند شده و در برخی موارد به‌طور موقت متوقف شده است.

به گزارش ایرنا، مقام‌های سابق و کارشناسان خارج از دولت آمریکا هشدار داده‌اند که این اختلال‌ها ممکن است باعث شود سیاست‌گذاران آمریکایی به اطلاعاتی ناقص درباره تهدید‌های پیش روی این کشور دسترسی داشته باشند؛ وضعیتی که یادآور ضعف‌های اطلاعاتی آشکارشده پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ است.

بر اساس این گزارش، مشکلات یادشده در دوران مسئولیت تولسی گبرد، مدیر پیشین اطلاعات ملی آمریکا و در پی تشدید اختلافات میان دفتر او و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) شکل گرفت. اگرچه پس از استعفای گبرد در ماه ژوئن از شدت این تنش‌ها کاسته شده، اما پیامد‌های اختلافات گذشته همچنان بر همکاری نهاد‌های اطلاعاتی آمریکا سایه انداخته است.

دو مقام آمریکایی مطلع از موضوع گفتند که سازمان سیا دیگر در تهیه مشترک برخی ارزیابی‌های اطلاعاتی با شورای اطلاعات ملی آمریکا مشارکت نمی‌کند. این شورا یکی از بخش‌های تحلیلی زیرمجموعه دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکاست.

این تصمیم موجب کاهش شمار گزارش‌هایی شده است که دیدگاه‌های مختلف جامعه اطلاعاتی آمریکا را درباره موضوعاتی از جمله ایران گردآوری و در اختیار تصمیم‌گیران ارشد این کشور قرار می‌دهند.

همچنین به گفته دو منبع آگاه، دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا در دو مقطع، ارسال گزارش‌های اطلاعاتی به نمایندگان کنگره و کارکنان آنها را برای مدتی متوقف کرده است.

بر اساس این گزارش، تیم گبرد نمایندگان کنگره را به درز اطلاعات به رسانه‌ها متهم کرده بود. رویترز اعلام کرد که اختلال در روند تبادل اطلاعات میان نهاد‌های اطلاعاتی و کنگره آمریکا پیش از این گزارش نشده بود.

در واکنش به این گزارش، لیز لیونز، سخنگوی سازمان سیا، اعلام کرد که این سازمان به‌طور کامل در فرایند ارائه ارزیابی‌های اطلاعاتی از طریق گزارش روزانه رئیس‌جمهور و شورای اطلاعات ملی مشارکت دارد؛ فرایندی که هدایت آن بر عهده دفتر مدیر اطلاعات ملی است.

در همین حال، چهار مقام سابق آمریکایی اعلام کردند که شماری از مسئولان پیشین نهاد‌های اطلاعاتی این کشور در موسسه هوور دانشگاه استنفورد، با همکاری دوحزبی، در حال تدوین طرح‌هایی برای بازسازی ساختار جامعه اطلاعاتی آمریکا در دولت آینده هستند.

بت سنر، معاون پیشین مدیر اطلاعات ملی آمریکا در نخستین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، با اشاره به پیامد‌های این وضعیت گفت: «همه این مسائل در جهانی بسیار پیچیده روی هم انباشته می‌شوند؛ جهانی که در آن سیاست‌گذاران به تصویری دقیق‌تر، چندجانبه‌تر و یکپارچه‌تر از تحولات نیاز دارند، اما آنچه دریافت می‌کنند، کمتر از گذشته است.»

این تحولات در حالی است که هماهنگی میان نهاد‌های اطلاعاتی و دسترسی تصمیم‌گیران به ارزیابی‌های مشترک امنیتی، از عوامل اصلی تدوین سیاست خارجی و امنیتی آمریکا به شمار می‌رود.

برچسب ها: آمریکا ، ترامپ ، ایران
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