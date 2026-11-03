دیدار رئیس دستگاه اطلاعات ترکیه با مقامات ارشد امارات

معاون رئیس امارات، در دیدار با رئیس دستگاه اطلاعات ترکیه، ضمن بررسی راه‌های گسترش روابط دوجانبه، درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و تلاش‌ها برای تقویت ثبات در منطقه گفت‌و‌گو کرد.

جوان آنلاین: خبرگزاری رسمی امارات (وام) گزارش داد که منصور بن زاید آل نهیان، معاون رئیس امارات، معاون نخست‌وزیر و رئیس دفتر ریاست این کشور در ابوظبی از ابراهیم کالین، رئیس دستگاه اطلاعات ترکیه استقبال کرد.

به گزارش ایسنا، در این دیدار، دو طرف روابط دوجانبه میان امارات و ترکیه و راه‌های تقویت و گسترش آن در زمینه‌های مختلف را با هدف تأمین منافع مشترک دو کشور و ملت‌های آنها بررسی کردند.

همچنین دو طرف درباره شماری از مسائل و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی مورد اهتمام مشترک تبادل نظر کردند و تلاش‌های جاری برای تثبیت ثبات، حمایت از مسیر‌های توسعه و گسترش فرصت‌های همکاری را مورد بررسی قرار دادند؛ تلاش‌هایی که به گفته آنها می‌تواند به تقویت امنیت و شکوفایی منطقه و ملت‌های آن کمک کند.

طحنون بن زاید آل نهیان، معاون حاکم ابوظبی و مشاور امنیت ملی امارات و علی بن حماد الشامسی، دبیرکل شورای عالی امنیت ملی این کشور نیز در این دیدار حضور داشتند.