کد خبر: 1388370
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تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۳
بين‌الملل » اخبار كلی

ایلیانا یوتووا نخستین رئیس‌جمهوری زن بلغارستان شد

3 ایلیانا یوتووا با کسب ۵۷.۵۸ درصد آرای دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری بلغارستان، به‌عنوان نخستین زن در تاریخ این کشور به مقام ریاست‌جمهوری انتخاب شد.

جوان آنلاین: از راشاتودی، کمیسیون مرکزی انتخابات بلغارستان اعلام کرد ایلیانا یوتووا در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری که یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ (اول نوامبر ۲۰۲۶) برگزار شد، با کسب اکثریت آرا به پیروزی رسیده است.

به گزارش ایرنا، بر اساس نتایج نزدیک به نهایی کمیسیون مرکزی انتخابات که پس از شمارش ۹۹.۹۵ درصد صورت‌جلسه‌های شعب اخذ رأی منتشر شد، یوتووا و کریل والچف متحد وی، ۵۷.۵۸ درصد آرا معادل یک میلیون و ۹۳ هزار و ۵۶۴ رأی را کسب کردند.

در مقابل، آندری گویروف و جورجی کانْدِف نامزد‌های رقیب با کسب ۳۹.۴۷ درصد آرا معادل ۷۴۹ هزار و ۵۴۳ رأی در جایگاه دوم قرار گرفتند. همچنین ۲.۹۵ درصد رأی‌دهندگان گزینه «هیچ‌یک از نامزد‌ها را تأیید نمی‌کنم» انتخاب کردند.

این پیروزی، یوتووا را به نخستین زن منتخب برای تصدی مقام ریاست‌جمهوری در تاریخ بلغارستان تبدیل می‌کند. وی پس از اعلام نتایج، بر ضرورت دستیابی به اجماع ملی از طریق گفت‌و‌گو، همکاری و کاهش اختلافات سیاسی تأکید کرد. گویروف نیز شکست خود را پذیرفت.

بر اساس گزارش‌ها، میزان مشارکت در دور دوم انتخابات حدود ۲۷ درصد بوده است.

یوتووا پیش از این معاون رئیس‌جمهوری بلغارستان بود و از سال ۲۰۱۷ در کنار رومن رادف رئیس جمهوری سابق فعالیت می‌کرد. وی در ژانویه ۲۰۲۶ (دی ۱۴۰۴) پس از کناره‌گیری رادف از ریاست‌جمهوری و ورود او به رقابت‌های پارلمانی، به‌عنوان رئیس‌جمهوری موقت زمام امور را در دست گرفت.

یوتووا از رویکرد دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ اوکراین حمایت می‌کند و بر ضرورت گفت‌و‌گو با روسیه تأکید داشته است. پیروزی وی در انتخابات اخیر، تداوم حضور جریان سیاسی نزدیک به رومن رادف در رأس ساختار سیاسی بلغارستان را رقم می‌زند.

برچسب ها: انتخابات ریاست جمهوری ، بلغارستان ، اوکراین
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