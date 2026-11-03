کد خبر: 1388368
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تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۹
بين‌الملل » اخبار كلی

کرملین: نشست سه‌جانبه پوتین، ترامپ و شی در دست تدارک است

3 سخنگوی کرملین امروز (سه‌شنبه) تاکید کرد تدارک برای سازماندهی یک نشست سه‌جانبه میان روسای جمهور روسیه، چین و ایالات متحده در دست اجرا است.

جوان آنلاین: روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز اوایل سه‌شنبه گزارش داد نمایندگان ایالات متحده آمریکا، چین و روسیه هم‌اکنون در حال بحث و رایزنی درباره امکان برگزاری یک نشست سه‌جانبه میان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا هستند.

به گزارش ایسنا، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین به این روزنامه انگلیسی گفت: «تلاش‌هایی در راستای سازماندهی چنین نشستی در دست انجام است.»

به گفته پسکوف، روسیه، چین و ایالات متحده آمریکا در تلاشند تا نشست رهبران آنها در محل اجلاس سازمان همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (اپک) در شهر شنژن چین برگزار شود و مسکو انتظار دارد این تلاش‌ها به زودی تکمیل شود.

او تصریح کرد: «این درک مشترک بین شرکت‌کنندگان یک چنین نشست احتمالی وجود دارد که برگزاری آن قابل توصیف و بسیار سودمند است. تلاش‌هایی در دست انجام است تا این نشست هماهنگ شود. ما امیدواریم این تلاش‌ها در روز‌های آینده نهایی شود.

اجلاس اپک در تاریخ ۱۸-۱۹ نوامبر در شهر شنژن چین برگزار می‌شود.

پسکوف همچنین در نشستی خبری گفت رسوایی کشف یک اتاق شکنجه در نزدیکی شهر کی‌یف توجه جهانیان را به خود جلب کرده است.

روز دوشنبه خبرگزاری «یونیان» (UNIAN) گزارش داد، مردان مسلح نزدیک به ۴۰ نفر را در زیرزمین خانه‌ای در روستای پتروپاولیوسکا بورشچاهیفسکا در منطقه کی‌یف تحت اسارت دارند. طبق این گزارش اولکساندر پیوننکو، رئیس گارد ملی اوکراین گفت این افراد نظامیانی هستند که بدون اجازه واحد خود را ترک کرده‌اند و در این زیرزمین نگهداری می‌شوند.

پسکوف به خبرنگاران گفت: «واضح است که این رسوایی در سطح جهانی انعکاس پیدا کرده است.»

او تاکید کرد: «ساختار‌های اروپایی هر کار ممکنی انجام می‌دهند تا از اوکراین در برابر هر گونه رسوایی از جمله کشف اتاق شکنجه در نزدیکی کی‌یف محافظت کنند.»

همچنین پسکوف بیان داشت، روسیه اقداماتی را به منظور به حداقل رساندن پیامد‌های حملات نیرو‌های مسلح اوکراین به زیرساخت‌های انرژی خود اتخاذ می‌کند.

به گفته این سخنگو، اوکراین به حملات خود به زیرساخت انرژی روسیه ادامه می‌دهد در حالی که روسیه همزمان به عملیات نظامی ویژه خود به منظور محروم ساختن کی‌یف از فرصت حمله به زیرساخت‌های انرژی ادامه می‌دهد.

پسکوف تاکید کرد: «ما گام‌های قدرتمندی به منظور به حداقل رساندن پیامد‌های این حملات اتخاذ می‌کنیم.»

او اضافه کرد: «روسیه تدابیر خود را با هدف محافظت از زیرساخت‌های انرژی خود افزایش داده، اما تضمین کامل برای مقابله علیه حملات کی‌یف غیرممکن است.»

از سوی دیگر، پسکوف در بخش دیگری از این نشست خبری عنوان کرد، هیات مقام‌های روسیه در مذاکرات سه‌جانبه بین روسیه، آمریکا و اوکراین که در تاریخ ۱۰-۱۱ نوامبر در ابوظبی امارات برگزار خواهد شد شرکت خواهد کرد.

پسکوف به خبرنگاران گفت: «در حقیقت هیات روسیه در تاریخ ۱۰-۱۱ نوامبر وارد ابوظبی خواهد شد و در مذاکرات سه‌جانبه شرکت خواهد کرد.»

به گفته سخنگوی کرملین، ولادیمیر مدینسکی، دستیار ریاست جمهوری روسیه سرپرست هیات مقام‌های روسیه در این مذاکرات خواهد بود.

برچسب ها: دیمیتری پسکوف ، پوتین ، چین ، ترامپ
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