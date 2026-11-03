اردن متهمان حمله به کلیسایی در الکرک را به دادگاه امنیت ملی ارجاع داد

دادستان دادگاه امنیت ملی اردن با اعلام پایان تحقیقات درباره حمله به یک کلیسا در استان الکرک در جنوب این کشور، تاکید کرد که پرونده این حمله برای آغاز روند محاکمه متهمان به دادگاه ارجاع داده شده است.

جوان آنلاین: به نقل از السومریه، سرتیپ قاضی «احمد طلعت شحالتوغ» دادستان دادگاه امنیت ملی اردن اعلام کرد که تحقیقات درباره حمله به کلیسای «جورجیس» واقع در شهرک «حمود» در استان الکرک در جنوب این کشور پایان یافته و پرونده برای آغاز مراحل دادرسی به دادگاه ارجاع داده شده است.

به گزارش ایرنا، وی گفت که این تحقیقات شامل استماع شهادت شاهدان، جمع‌آوری ادله از محل حادثه، مستندسازی سلاح‌ها و مهمات استفاده‌شده و همچنین بازجویی از متهمان به انجام این حمله و مشارکت در آن بوده است که در ۲۳ اکتبر گذشته (اول آبان) روی داد.

دادستانی اردن اتهاماتی از جمله انجام اقدامات تروریستی منتهی به مرگ افراد به‌طور مشارکتی، استفاده از سلاح و مهمات در انجام اعمال تروریستی، نگهداری سلاح با هدف استفاده در اقدامات تروریستی، به همراه توطئه‌چینی، ترویج افکار یک گروه تروریستی و اخلال در نظم عمومی را به متهمان تفهیم کرد.

دادستان دادگاه امنیت ایالتی اردن تصمیم گرفت پرونده را برای آغاز مراحل محاکمه بر اساس اصول قانونی به دادگاه ذی‌صلاح ارجاع دهد.

افراد مسلح روز جمعه (یکم آبان ۱۴۰۵) به یک مراسم تشییع در کلیسای روستای حمود در استان الکرک واقع در جنوب اردن حمله کردند. براساس اعلام رسانه‌های اردنی، دو فرد مسلح پس از پیاده شدن از یک خودرو، حاضران در این مراسم را به گلوله بستند.

حزب الله لبنان حمله به این کلیسا را به شدت محکوم کرد و آن را اقدامی تروریستی برشمرد.

کشور‌های مختلف نیز از جمله عراق، لبنان، سوریه، فلسطین، مصر، امارات، عمان، کویت، قطر، عربستان و بحرین و همچنین اتحادیه عرب و «شورای وزیران کشور» کشور‌های عربی با صدور بیانیه‌هایی ضمن اعلام انزجار از چنین اقداماتی، این حمله را شدیداً محکوم کردند.