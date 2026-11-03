جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات‌ها در سنای آمریکا امروز سه شنبه و مقارن با انتخابات میان دوره‌ای کنگره این کشور گفت: انتظار دارم دموکرات‌ها اکثریت مجلس نمایندگان را به دست آورند.

به گزارش مهر، رهبر دموکرات‌های سنای آمریکا در ادامه اضافه کرد: اگر ما دوباره اکثریت مجلس نمایندگان را پس بگیریم، اینکه ترامپ با ما همکاری کند یا نه، به خود او بستگی دارد.

در صورت پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و به دست گرفتن اکثریت کنگره تحقیقات گسترده‌ای درباره عملکرد دولت دونالد ترامپ آغاز می‌شود.

این تحقیقات علاوه بر سیاست‌های اقتصادی و مهاجرتی، فعالیت‌های تجاری ترامپ و خانواده اش، جنگ با ایران و نحوه استفاده از اختیارات ریاست جمهوری را نیز در بر می‌گیرد.