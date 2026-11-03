کد خبر: 1388363
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تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۷
بين‌الملل » اخبار كلی

حملات سایبری به صنعت گوشت انگلیس رسید

3 هم‌زمان با گسترش حملات سایبری به شبکه تأمین مواد غذایی اروپا، یک مقام ارشد امنیتی انگلیس اعلام کرد که صنعت فرآوری گوشت این کشور نیز هدف حمله هکر‌ها قرار گرفته است.

جوان آنلاین: پل چیچستر مدیر عملیات مرکز ملی امنیت سایبری انگلیس (NCSC) روز سه‌شنبه تائید کرد که حملات سایبری اخیر، بخش‌هایی از صنعت فرآوری گوشت این کشور را تحت تأثیر قرار داده و این نهاد در حال همکاری با شرکت‌های آسیب‌دیده برای بررسی ابعاد حادثه و جلوگیری از گسترش آن است.

به گزارش ایرنا، وی که در جریان انتشار گزارش سالانه مرکز ملی امنیت سایبری انگلیس سخن می‌گفت، ادعا کرد که پیامد‌های این حملات تاکنون محدود بوده است، اما تلاش برای شناسایی آسیب‌پذیری‌های موجود در سامانه‌های صنعتی و جلوگیری از سوءاستفاده بیشتر هکر‌ها ادامه دارد.

چیچستر گفت: «ما از وقوع این حوادث در انگلیس اطلاع داریم و با سازمان‌های آسیب‌دیده همکاری می‌کنیم. همچنان اوضاع را زیر نظر خواهیم داشت و در حال حاضر میزان تأثیر حملات محدود است.»

این در حالی است که طی روز‌های اخیر موج تازه‌ای از حملات سایبری به سامانه‌های سرمایشی فروشگاه‌های مواد غذایی در چند کشور اروپایی، نگرانی‌ها درباره امنیت زنجیره تأمین و نگهداری مواد غذایی را افزایش داده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های انگلیسی، شماری از تأمین‌کنندگان گوشت در این کشور از دستکاری سامانه‌های کنترل دمای سردخانه‌های خود خبر داده‌اند.

در برخی موارد، تنظیمات تجهیزات سرمایشی به‌گونه‌ای تغییر کرده که دستگاه‌ها به‌طور مکرر وارد چرخه یخ‌زدایی شده‌اند و در مواردی نیز دمای سردخانه‌ها به‌شدت افزایش یافته است.

انجمن تأمین‌کنندگان مستقل گوشت انگلیس در پی انتشار این گزارش‌ها از اعضای خود خواسته است که سامانه‌های سرمایشی و تجهیزات متصل به اینترنت را فوراً بررسی کنند. با این حال، هنوز ابعاد دقیق خسارت‌ها و اینکه آیا صنعت گوشت به‌طور مشخص هدف مهاجمان بوده، روشن نشده است.

ریچارد هورن رئیس مرکز ملی امنیت سایبری انگلیس نیز اعلام کرد که کارشناسان امنیتی این کشور در طول شب گذشته برای شناسایی و هشدار به شرکت‌هایی که تجهیزات آسیب‌پذیر دارند، فعالیت کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه شماری از سامانه‌های صنعتی همچنان از فناوری‌های قدیمی و تدابیر امنیتی ناکافی استفاده می‌کنند، هشدار داد که این ضعف‌ها امکان نفوذ هکر‌ها به تجهیزات حیاتی را فراهم کرده است.

هورن همچنین تأیید کرد که در حملات اخیر به سامانه‌های سرمایشی فروشگاه‌های فرانسه، مهاجمان از تجهیزات قدیمی متصل به اینترنت که همچنان از گذرواژه‌های پیش‌فرض استفاده می‌کردند، سوءاستفاده کرده‌اند.

رئیس مرکز ملی امنیت سایبری انگلیس درباره عامل حملات اخیر نیز گفت که هنوز برای انتساب قطعی این حوادث به گروه یا کشور مشخصی زود است.

بر اساس گزارش‌ها، دیروز (دوشنبه) فروشگاه‌های زنجیره‌ای در ایرلند، سوئد، بلژیک، لوکزامبورگ، هلند و استونی از اختلال در سامانه‌های سرمایشی خود خبر دادند. در برخی فروشگاه‌ها دمای یخچال‌ها و فریزر‌ها تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد افزایش یافت و حجم قابل توجهی از مواد غذایی فاسد شد.

برچسب ها: حملات سایبری ، صنعت گوشت ، انگلیس
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