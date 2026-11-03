تازه‌های تولید و پخش تلویزیون و رادیو در روز سه‌شنبه ـ ۱۲ آبان ماه ـ در گزارش ایسنا قابل پیگیری است.

جوان آنلاین: kمایش رادیویی «نامزد ویولت» در قالب برنامه «شکل دگر خندیدن» جمعه ۱۵ آبان از رادیو نمایش پخش می‌شود.

به گزارش ایسنا، این نمایش داستان ویولت را روایت می‌کند که با تشویق و تلقین مادرش، به خواستگاری ندیده رضایت داده است. در حالی که خانواده او خود را برای پذیرایی از خواستگار و خانواده‌اش آماده کرده‌اند، اشتباهی ساده در پیدا کردن طبقه، همه‌چیز را تغییر می‌دهد. ویولت در این میان با پی‌یر، جوانی رمان‌پلیسی‌نویس آشنا می‌شود و این آشنایی، زمینه‌ساز شکل‌گیری نقشه‌ای مشترک و ماجرا‌هایی طنزآمیز و غیرمنتظره می‌شود.

نمایش رادیویی «نامزد ویولت» به سردبیری و کارگردانی داریوش مودبیان، بر اساس نوشته فرانسوا دو ترامون، با تهیه‌کنندگی فرشاد آذرنیا تولید شده است.

در این اثر، سهیلا غفاری‌راد به عنوان گوینده حضور دارد و داریوش مودبیان، شمسی صادقی، بهرام سروری‌نژاد، سهیلا غفاری‌راد، ماندانا محسنی و امیرعباس توفیقی از هنرمندان آن هستند. مهدی سالک‌اردستانی نیز صدابرداری این نمایش را بر عهده داشته است.

«نامزد ویولت» جمعه ۱۵ آبان ساعت ۳۰ دقیقه بامداد از رادیو نمایش پخش می‌شود و تکرار آن همان روز ساعت‌های ۷ صبح و ۱۵:۳۰ خواهد بود.

باکس شبانه «سریال باز» شبکه تماشا این هفته با پخش متوالی قسمت‌های سریال «هفت ثانیه»، مخاطبان سریال‌های تلویزیونی را تا بامداد همراه خود می‌کند.

باکس «سریال‌باز» متناسب با سلیقه مخاطبان جدی و پیگیر سریال‌های تلویزیونی، هر هفته بامداد روز‌های پنجشنبه و جمعه از ساعت ۲۴ تا ۶ صبح پخش می‌شود و بینندگان می‌توانند در ایام تعطیل، چندین قسمت از یک سریال را به‌صورت پیوسته تماشا کنند.

سریال «هفت ثانیه» به تهیه کنندگی وینا ساد، پنج شنبه و جمعه ۱۴ آبان ماه و ۱۵ آبان ماه ساعت ۲۴ بامداد روانه آنتن می‌شود.

در خلاصه داستان این مجموعه آمده زمانی که یک پسر جوان آمریکایی آفریقایی تبار توسط یک پلیس دچار صدمه وخیمی می‌شود، تنش‌ها میان شهروندان آفریقایی تبار و پلیس شهر جرسی بالا می‌گیرد و...

از بازیگرانی که در این سریال به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان کلر هوپ آشیتی، بو نپ، مایکل ماسلی، دیوید لیونز، راسل هرنزبی، رائول کاستیلو، پاتریک مورنی، زاکاری موما، میشل وینتیمیا و رجینا کینگ را نام برد.

مجموعه مستند «تو شدن»، محصول سال ۲۰۲۰، با نگاهی به روند شکل‌گیری شخصیت و هویت انسان از بدو تولد تا دوران دستیابی به هویت مستقل، چهارشنبه‌ها ساعت ۲۲ از شبکه فراتر پخش می‌شود.

مجموعه مستند اجتماعی «تو شدن» با بررسی مراحل رشد انسان، به چگونگی شکل‌گیری شخصیت، تجربه‌های دوران کودکی و روند شناخت و دستیابی به هویت مستقل می‌پردازد.

این مجموعه مستند محصول سال ۲۰۲۰ است و مخاطبان می‌توانند آن را با کیفیت تصویر ۴ K-HDR از شبکه فراتر تماشا کنند.

«تو شدن» چهارشنبه‌ها ساعت ۲۲ از شبکه فراتر پخش می‌شود و بازپخش آن یکشنبه‌ها ساعت ۱۶ روی آنتن می‌رود.

فیلم «مایا ببر مازندران» به کارگردانی هادی رحیمی خواص، پنج شنبه ۱۴ آبان همزمان با روز ملی مازندران از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم داستان یک ببر ایرانی است که این روز‌ها به لطف ما آدم‌ها در خطر انقراض قرار گرفته است. بازیگر نقش اول این فیلم یک ببر مازندران به نام مایاست که بدون جلوه‌های بصری و کاملا واقعی و طبیعی در صحنه حضور دارد. فیلمبرداری این فیلم در طبیعت فوق‌العاده و بکر میانکاله که زیستگاه آخرین گونه‌های مشاهده شده ببر مازندران است، انجام گرفته است.

نفیسه روشن، سیاوش خیرابی، مهران رجبی و مرحوم ولی الله مؤمنی در فیلم «مایا ببر مازندران» بازی کرده‌اند.

محمدرضا خوشرو، مدیر شبکه نسیم سیما، در آیین رونمایی از پوستر و اعلام فراخوان پنجمین جشنواره ملی طنز و رادیو «زیر چتر لبخند»، بر ضرورت هم‌افزایی رادیو و تلویزیون در تولید و ترویج آثار طنز تأکید کرد و این جشنواره را فرصتی برای پرداختن هنرمندانه به مسائل روز جامعه دانست.

محمدرضا خوشرو با اشاره به همکاری شبکه نسیم با جشنواره «زیر چتر لبخند» گفت: مشارکت شبکه نسیم در این رویداد، هم یک وظیفه سازمانی و هم ضرورتی حرفه‌ای است؛ چراکه معتقدیم هم‌افزایی میان رادیو و تلویزیون می‌تواند ظرفیت‌های تولیدی و اثرگذاری رسانه ملی را به شکل چشمگیری افزایش دهد.

وی با اشاره به جایگاه جشنواره «زیر چتر لبخند» در عرصه طنز کشور افزود: این رویداد طی سال‌های گذشته به‌تدریج به یک برند قابل اعتنا در حوزه طنز تبدیل شده و تلاش کرده است متناسب با سیاست‌های فرهنگی کشور و شرایط اجتماعی، مسیر خود را دنبال کند. از زمان آغاز فعالیت این جشنواره در دوران کرونا تا امروز، ظرفیت‌های مناسبی برای بهره‌گیری از رویداد‌های فرهنگی و رسانه‌ای در حوزه طنز فراهم شده است.

مدیر شبکه نسیم با اشاره به شرایط اجتماعی و تحولات اخیر کشور، پرداختن به طنز در موقعیت‌های دشوار را فرصتی برای هنرمندان دانست و اظهار کرد: در کنار تلخی‌ها، اندوه‌ها و اتفاقات ناگواری که جامعه با آن روبه‌رو بوده، موقعیت‌هایی نیز وجود دارد که می‌توان با نگاهی طنزآمیز به آنها پرداخت. یکی از این موقعیت‌ها، فاصله میان تهدید‌های طولانی‌مدت دشمنان و واقعیت قدرت آنهاست که می‌تواند دستمایه‌ای برای طنزپردازان باشد.

خوشرو ادامه داد: در کنار این موضوع، با گونه‌ای از طنز تلخ یا آنچه در ادبیات از آن با عنوان «آیرونی» یاد می‌شود، مواجه هستیم. تناقض میان ادعا‌های برخی کشور‌های مدعی حقوق بشر و آزادی بیان با رفتار‌ها و عملکرد‌های آنها، از جمله موضوعاتی است که می‌تواند زمینه خلق آثار طنز انتقادی را فراهم کند.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از این تناقض‌ها در عرصه بین‌المللی و همچنین حوادثی که در داخل کشور رخ داده است، تصریح کرد: فاصله میان ادعا‌ها و واقعیت‌ها، ظرفیت مناسبی برای شکل‌گیری طنز تلخ و تأمل‌برانگیز ایجاد می‌کند و طنزپردازان می‌توانند با نگاهی خلاقانه به این مسائل بپردازند.

مدیر شبکه نسیم با اشاره به فعالیت‌های مجموعه‌های فرهنگی و رسانه‌ای در این حوزه گفت: دفتر طنز حوزه هنری و رادیو صبا در سال‌های اخیر به موضوع طنز و ظرفیت‌های آن توجه داشته‌اند و انتظار می‌رود جشنواره «زیر چتر لبخند» نیز در دوره جدید، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از این فرصت‌ها برای گسترش نگاه خلاقانه به مسائل روز بهره بگیرد.