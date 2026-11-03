کد خبر: 1388359
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تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۵
بين‌الملل » اخبار كلی

تخلیه یک کمپ اعتراضی در اسپانیا

3 در جریان عملیات پلیس برای تخلیه یک اردوگاه اعتراضی در مادرید اسپانیا دو نفر دستگیر شدند.

جوان آنلاین: به‌ نقل از نشریه دی‌سایت، پلیس اسپانیا یک اردوگاه اعتراضی در مادرید، پایتخت این کشور را که در پایان ماه سپتامبر در واکنش به بحران مسکن برپا شده بود، تخلیه کرد.

به گزارش تسنیم، به‌ گفته دفتر نمایندگی دولت اسپانیا؛ در این عملیات تخلیه ۳۳۴ نفر میدان مرکزی پورتا دل سول را ترک کردند. پلیس از دستگیری دو نفر در جریان این عملیات خبر داد. به‌ادعای پلیس این عملیات بدون حادثه یا خشونت به پایان رسید.

با این همه سازمان‌دهندگان این اردوگاه اعتراضی از «عملیات خشونت‌آمیز پلیس» سخن گفتند. آنها در تلگرام گزارش دادند که چندین نفر بر اثر ضرب‌وشتم یا استفاده از گاز اشک‌آور نیرو‌های پلیس علیه معترضان مجروح شده‌اند.

این کمپ اعتراضی پس از یک تظاهرات بزرگ علیه شرایط بد مسکن و وضعیت اقتصادی با حضور ده‌ها هزار نفر، در تاریخ ۲۶ سپتامبر در مرکز پایتخت اسپانیا برپا شد.

سال‌هاست که بحران مسکن یکی از مبرم‌ترین مشکلات اجتماعی در اسپانیا بوده است.

پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا به‌دلیل تشدید اختلاف بر سر اقدامات پیشنهادی دولت برای حمایت بیشتر از مستأجران، خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در ۲۹ نوامبر شده است.

برچسب ها: اسپانیا ، مادرید ، کمپ اعتراضی
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