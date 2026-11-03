سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه امروز در کنفرانس بین‌المللی مینسک درخواست‌های اتحادیه اروپا برای برقراری آتش‌بس در اوکراین را به‌مثابه «فرصت تنفس دادن» به اوکراین برای بازآرایی رزمی دانست و خواستار از بین بردن ریشه‌های اصلی درگیری شد.

جوان آنلاین: سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه امروز-سه‌شنبه-گفت که درخواست‌های اتحادیه اروپا برای آتش‌بس در اوکراین با هدف «دادن فرصت تنفس» به کی‌یف برای بازیابی توان رزمی است.

خبرگزاری آناتولی گزارش داد که لاوروف در سخنرانی خود در چهارمین کنفرانس بین‌المللی مینسک درباره امنیت اوراسیا در پایتخت بلاروس گفت که «ناله و زاری» اتحادیه اروپا با هدف دستیابی به صلح نیست.

لاوروف با بیان این که «تمام این زاری‌ها صرفا با هدف دادن فرصت تنفس به کی‌یف برای بازیابی توان رزمی آن است»، بار دیگر درخواست مسکو برای از بین بردن «ریشه‌های اصلی» مناقشه را تکرار کرد.

لاوروف گفت که انگلیس و فرانسه با درخواست‌هایشان برای آتش‌بس در اوکراین به دنبال طولانی کردن جنگ جاری هستند و اتحادیه اروپا را به تبدیل شدن به یک بلوک «متجاوز و جنگ‌سالار» با «گرایش‌های ضدروسی و ضدبلاروسی» متهم کرد.

وزیر امور خارجه روسیه در بخش دیگری از اظهاراتش درباره یک ساختار امنیتی جدید در منطقه اوراسیا افزود: «ما با دعوت از شرکا برای همکاری در معماری (امنیتی) اوراسیا، هرگز در را به روی بخش غربی قاره نبسته‌ایم و از تعامل با کسانی که نیات خصمانه را رها می‌کنند و علاقه واقعی و تعهد به دستیابی به توازن منصفانه منافع را نشان می‌دهند، شانه خالی نمی‌کنیم.»

او وضعیت سازمان امنیت و همکاری در اروپا را به دلیل رویکرد «تقابلی» غرب «اسف‌بار» توصیف کرده و گفت: «آیا سازمانی که تاریخش نماد شکست مدل امنیتی یورو-آتلانتیک است، آینده‌ای دارد؟ این مدل که در توهمات اواخر جنگ سرد ریشه دارد، برای بقا نیازمند بازنگری عمیق و بنیادین است.»

لاوروف در میانه تنش‌های اخیر در روابط مسکو و توکیو بر سر مالکیت جزایر کوریل و مسئله اوکراین استدلال کرد که ژاپن «نظامی‌سازی پرشتاب» را پیگیری می‌کند و فعالانه درباره امکان کنار گذاشتن سه اصل غیرهسته‌ای خود که پس از پایان جنگ جهانی دوم تصویب شده بود، بحث می‌کند.

او در میانه ادعا‌های رسانه‌ها و مقامات اروپایی مبنی بر قصد روسیه برای انجام دادن حملات ترکیبی گسترده علیه این بلوک تا پایان سال ۲۰۲۶ یا در سال ۲۰۲۷ گفت که روسیه هیچ برنامه‌ای برای آغاز هرگونه حمله علیه اروپا ندارد، اما آماده پاسخ به اقدامات خصمانه احتمالی است.

او در این‌باره بیان کرد: «ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در زمان‌های اخیر بار‌ها گفته است که ما هیچ‌گونه جنگی علیه اروپا نمی‌خواهیم و برنامه‌ای برای آن نداریم. با این حال، اگر اروپا همان‌گونه که تهدید می‌کند برای جنگ آماده شود و واقعا آن را آغاز کند، ما برای آن جنگ آماده‌ایم، اما جنگی متفاوت و بسیار کوتاه خواهد بود.»