کد خبر: 1388358
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۴
بين‌الملل » اخبار كلی

لاوروف: درخواست اروپا برای آتش‌بس در اوکراین برای بازیابی توان رزمی آن است

3 سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه امروز در کنفرانس بین‌المللی مینسک درخواست‌های اتحادیه اروپا برای برقراری آتش‌بس در اوکراین را به‌مثابه «فرصت تنفس دادن» به اوکراین برای بازآرایی رزمی دانست و خواستار از بین بردن ریشه‌های اصلی درگیری شد.

جوان آنلاین: سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه امروز-سه‌شنبه-گفت که درخواست‌های اتحادیه اروپا برای آتش‌بس در اوکراین با هدف «دادن فرصت تنفس» به کی‌یف برای بازیابی توان رزمی است.

خبرگزاری آناتولی گزارش داد که لاوروف در سخنرانی خود در چهارمین کنفرانس بین‌المللی مینسک درباره امنیت اوراسیا در پایتخت بلاروس گفت که «ناله و زاری» اتحادیه اروپا با هدف دستیابی به صلح نیست.

لاوروف با بیان این که «تمام این زاری‌ها صرفا با هدف دادن فرصت تنفس به کی‌یف برای بازیابی توان رزمی آن است»، بار دیگر درخواست مسکو برای از بین بردن «ریشه‌های اصلی» مناقشه را تکرار کرد.

لاوروف گفت که انگلیس و فرانسه با درخواست‌هایشان برای آتش‌بس در اوکراین به دنبال طولانی کردن جنگ جاری هستند و اتحادیه اروپا را به تبدیل شدن به یک بلوک «متجاوز و جنگ‌سالار» با «گرایش‌های ضدروسی و ضدبلاروسی» متهم کرد.

وزیر امور خارجه روسیه در بخش دیگری از اظهاراتش درباره یک ساختار امنیتی جدید در منطقه اوراسیا افزود: «ما با دعوت از شرکا برای همکاری در معماری (امنیتی) اوراسیا، هرگز در را به روی بخش غربی قاره نبسته‌ایم و از تعامل با کسانی که نیات خصمانه را رها می‌کنند و علاقه واقعی و تعهد به دستیابی به توازن منصفانه منافع را نشان می‌دهند، شانه خالی نمی‌کنیم.»

او وضعیت سازمان امنیت و همکاری در اروپا را به دلیل رویکرد «تقابلی» غرب «اسف‌بار» توصیف کرده و گفت: «آیا سازمانی که تاریخش نماد شکست مدل امنیتی یورو-آتلانتیک است، آینده‌ای دارد؟ این مدل که در توهمات اواخر جنگ سرد ریشه دارد، برای بقا نیازمند بازنگری عمیق و بنیادین است.»

لاوروف در میانه تنش‌های اخیر در روابط مسکو و توکیو بر سر مالکیت جزایر کوریل و مسئله اوکراین استدلال کرد که ژاپن «نظامی‌سازی پرشتاب» را پیگیری می‌کند و فعالانه درباره امکان کنار گذاشتن سه اصل غیرهسته‌ای خود که پس از پایان جنگ جهانی دوم تصویب شده بود، بحث می‌کند.

او در میانه ادعا‌های رسانه‌ها و مقامات اروپایی مبنی بر قصد روسیه برای انجام دادن حملات ترکیبی گسترده علیه این بلوک تا پایان سال ۲۰۲۶ یا در سال ۲۰۲۷ گفت که روسیه هیچ برنامه‌ای برای آغاز هرگونه حمله علیه اروپا ندارد، اما آماده پاسخ به اقدامات خصمانه احتمالی است.

او در این‌باره بیان کرد: «ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در زمان‌های اخیر بار‌ها گفته است که ما هیچ‌گونه جنگی علیه اروپا نمی‌خواهیم و برنامه‌ای برای آن نداریم. با این حال، اگر اروپا همان‌گونه که تهدید می‌کند برای جنگ آماده شود و واقعا آن را آغاز کند، ما برای آن جنگ آماده‌ایم، اما جنگی متفاوت و بسیار کوتاه خواهد بود.»

برچسب ها: سرگئی لاوروف ، اروپا ، اوکراین
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

ارتقای درجه سخنگوی فراجا با موافقت رهبر معظم انقلاب

وزیر کار: افزایش یارانه‌ها مشمول حدود ۴۴ میلیون نفر می‌شود

قرعه آزادکاران مشخص شد؛ حسن یزدانی به آرش یوشیدا خورد/ مصاف قاسمپور با قهرمان المپیک در دور اول

جدیدترین نتایج شمارش آراء در انتخابات اسرائیل و تعداد کرسی‌های لیکود

 توییت حساب کاربری رهبر انقلاب خطاب به فرزندان ایران

تشکیل کابینه اسرائیل در بن‌بست؛ جزئیات طرح پایان عمر سیاسی نتانیاهو

معرفی قهرمانان ۴ وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی جهان/ چهارمین طلای زارع و پنجمین طلای کایل دیک

پیشنهاد تقریباً هیچ!

انفجار ۳ نفتکش متخلف هنگام عبور غیر مجاز از تنگه هرمز

فلج سیاسی اسرائیل در انتخابات بدون برنده 

در ساختن آینده هم‌عهدیم

‌پزشکیان: با تمام ظرفیت تحقق تدابیر رهبری را دنبال می‌کنیم

جنگ خاورمیانه آتش تورم جهانی را همچنان شعله‌ور نگه می‌دارد

‌جشنواره فیلم مقاومت می‌تواند پشتوانه فرهنگی استکبارستیزی باشد 

تجزیه‌طلبی، میراثی که پهلوی را رها نمی‌کند

مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران اعلام شد

تاکید پزشکیان برگسترش همکاری‌های ایران با ترکیه در راستای تامین منافع مشترک

منافع ملت را با هدف پايان «نه ‌جنگ، نه صلح» دنبال كنيد

انهدام یک فروند پهپاد پیشرفته MQ۱

نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری برگزار می‌شود

شکست روایت‌سازی نتانیاهو از جنگ رمضان

منافع ملت را با هدف پایان «نه جنگ، نه صلح» دنبال کنید

بازداشت نمایشگاه‌دار به اتهام قتل مشتری + گفت‌وگو با متهم

تسلیم در قاموس ملت ایران وجود ندارد

وزارت اطلاعات خبر داد: دستگیری ۴ هسته تروریستی جنوب شرق

از نبوغ علمی تا مجاهدت در راه اعتلای ایران

تحریف امام با فلسطین‌زدایی از اندیشه امام!

سارق حرفه‌ای: خارش پیشانی مرا لو داد!

پزشکیان در همایش روز ملی محیط‌بان حضور یافت

برای فرصت به دیپلماسی به ارتباط با واسطه‌ها ادامه خواهیم داد

جنگ روانی از کُشتی تا کِشتی 

‌کاسبی با تابلوی فسادستیزی؟ 

معاون نیروی دریایی ارتش: بیش از ۲۰ عملیات موفق علیه ناو‌های آمریکایی انجام دادیم

می‌گفت: مملکتم به چیزی که من بلدم نیاز دارد

تأکید غریب‌آبادی بر تقویت دیپلماسی حقوقی، بین‌المللی و چندجانبه

انتقال آب از دریای عمان از پروژه‌های مهم و در دست اقدام است

آغاز انتخابات کنگره آمریکا از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران

نیرو‌های مسلح به دنیا ثابت کردند هرگونه حمله به کشور پاسخی پشیمان کننده دارد

‌امریکا گرفتار در تله راهبردی ایران

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

شناخت نوجوانان از مسیر الگوریتم‌ها

توهم دانایی پسینی!

مراقب باشیم نوجوان از لایک‌ها ارزش و هویت نگیرد

دیپلمات صهیونیست: هدف تجزیه ایران بود، پهلوی یکی از ابزار‌ها

بمباران روانی میز مذاکره!

نرخ چهارم بنزین تکذیب شد

استارلینک ابزار جاسوسی با تبلیغات آنلاین!

نیروی انسانی جوان مهم‌ترین پشتوانه توسعه کشور است

پوتین: به ایران تعهد تمام و کمال داریم

نوجوانان: کاش قبل از قضاوت حرفمان را بشنوند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
سردی زمستان با صرفه‌جویی گاز گرم می‌شود
تضمین با کیست؟
توهم دانایی پسینی!
محمد رزق شهادت را از توسل به امام‌رضا (ع) گرفت
تخته‌گاز خودروساز در جاده کم‌سازی و گرانفروشی
«جرعه‌ای از دریا» در آیینه سه روایت/ دوست ندارم کسی دنبال من راه‌بیفتد!
«مرد سه‌هزارچهره» و شکستی دیگر در کارنامه مدیری/ در بن‌بست تکرار
این پازل تکه‌های دیگر هم دارد
بمباران روانی میز مذاکره!
آمادگی برای نبرد تدبیر برای پایان جنگ
سایه سنگین کارمزدگیری نجومی بر سر تراکنش‌های خرد بانکی
بخشش قاتل به احترام ایام فاطمیه
مفهوم‌شناسی تدابیر جدید فرمانده‌ی کل قوا
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ از خدا شهادت را طلب می‌کردیم
امنیت از رفتار ما آغاز می‌شود
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار