توافق مخالفان نتانیاهو برای تشکیل کابینه جدید

جریان‌های مخالف بنیامین نتانیاهو در توافقی برای تشکیل کابینه جدید و کنار زدن وی از قدرت، بر حمایت از گادی آیزنکوت تاکید کردند.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری سما، روسای احزاب مخالف بنیامین نتانیاهو با برگزاری نشستی از توافق خود برای کنار زدن وی خبر دادند.

به گزارش ایرنا، یائیر لاپید، رئیس جریان اپوزیسیون رژیم صهیونیستی پس از نشست روسای این جریان گفت: ما با تلاش افراطی و خطرناکی برای لغو نتایج انتخابات روبه‌رو هستیم.

وی افزود که همه گزارش‌های اطلاعاتی، چه از سوی رئیس شاباک و چه از سوی کمیته مرکزی انتخابات، در اختیار او قرار گرفته و بر اساس این اطلاعات، انتخابات سالم برگزار شده و هیچ دلیلی برای لغو آن وجود ندارد.

لاپید با بیان اینکه طرف مقابل حاضر نیست شکست خود را بپذیرد، تاکید کرد که جریان مخالف باید برای تشکیل کابینه جدید اقدام کند.

وی گفت: اتفاقات روز‌های اخیر بار دیگر یادآوری می‌کند که باید نتانیاهو و همراهانش را از دفتر نخست‌وزیری کنار بگذاریم؛ آنها به‌اندازه کافی به اسرائیل و مردم آسیب زده‌اند.

در همین حال، آیزنکوت متعهد شد که حتی در صورت درخواست دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به هیچ کابینه‌ای به ریاست نتانیاهو نپیوندد.

نفتالی بنت نیز اعلام کرد حزب «باهم» با تمام توان و همراهی اعضای خود به آیزنکوت برای تشکیل هرچه سریع‌تر کابینه کمک خواهد کرد.

این اظهارات درحالی بیان شده است که کمیته انتخابات رژیم صهیونیستی بامداد جمعه، نتایج نهایی و رسمی بیست و ششمین دوره انتخابات کنست را اعلام کرد. بر اساس آمار اعلام‌شده، اردوگاه تحت ریاست «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر کنونی رژیم اسرائیل ۵۳ کرسی و اردوگاه رقیب به ریاست «گادی آیزنکوت» رئیس حزب «یاشار» ۴۸ کرسی به دست آوردند. همچنین فهرست‌های عربی در مجموع ۱۹ کرسی از کرسی‌های کنست را به خود اختصاص دادند.

شبکه تلویزیونی «کان» رژیم صهیونیستی پیش از این در گزارشی درباره نتایج انتخابات اخیر کنست اعلام کرد که این انتخابات بار دیگر استمرار شکاف‌های اجتماعی و هویتی در بین توده صهیونیست‌ها را آشکار کرد.

بر اساس این گزارش، اختلافات مرتبط با هویت و تعلق اجتماعی، بیش از ناکامی‌های امنیتی و اقتصادی بر انتخاب‌های رای دهندگان و تعیین گرایش‌های سیاسی آنها تأثیر گذاشته است.