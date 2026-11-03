کد خبر: 1388354
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تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۷
بين‌الملل » اخبار كلی

اکسپرس تریبیون: ترامپ فریب جنگ‌طلبی نتانیاهو را نخورد

3 روزنامه پاکستانی «اکسپرس تریبیون» در سرمقاله‌ای با انتقاد از تلاش‌های بنیامین نتانیاهو برای ترغیب دونالد ترامپ به اقدام نظامی علیه ایران، نوشت رئیس‌جمهور آمریکا نباید بار دیگر تحت تأثیر رویکرد جنگ‌طلبانه نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی قرار گیرد و باید به جای همراهی با گزینه نظامی، مسیر گفت‌و‌گو و راهکار‌های دیپلماتیک را در پیش بگیرد.

جوان آنلاین: این روزنامه در سرمقاله‌ای با عنوان «جنون جنگی» نوشت: در شرایطی که تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها در منطقه ادامه دارد، برخی مواضع و تحرکات جنگ‌طلبانه همچنان بر فضای سیاسی سایه انداخته است.

به گزارش ایرنا، اکسپرس تریبیون با اشاره به گزارش‌هایی درباره تلاش نتانیاهو برای جلب حمایت ترامپ از اقدام نظامی علیه ایران، این رویکرد را اقدامی پرهزینه و فاقد چشم‌انداز سازنده توصیف کرد و نوشت رئیس‌جمهور آمریکا باید از تکرار تجربه‌های پرهزینه گذشته پرهیز کند.

این روزنامه پاکستانی با اشاره به مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره موضوع اورانیوم غنی‌شده، تأکید کرد که تهران بر مواضع اعلام‌شده خود پایبند است. در همین حال، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، بر مخالفت کشورمان با انتقال اورانیوم غنی‌شده به کشور ثالث تأکید کرده و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه نیز دیدگاه‌های تهران درباره مسیر کاهش تنش‌ها را تشریح کرده است.

به نوشته اکسپرس تریبیون، لغو تحریم‌های جدید اعمال‌شده پس از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، کاهش حضور نظامی آمریکا در منطقه و پایان محاصره دریایی از جمله موضوعاتی است که در مواضع اعلام‌شده ایران برای پیشبرد روند دیپلماتیک مورد توجه قرار گرفته است.

این روزنامه همچنین از نقش میانجی‌گرانه پاکستان و قطر در انتقال دیدگاه‌های طرف‌های گفت‌وگوکننده استقبال کرد و نوشت بررسی پیشنهاد‌های دیپلماتیک می‌تواند زمینه را برای تفاهم و کاهش اختلافات فراهم کند.

اکسپرس تریبیون در ادامه، گفت‌و‌گو را راهکار اصلی عبور از اختلافات دانست و تأکید کرد که پذیرش مسیر دیپلماسی می‌تواند به کاهش سوءتفاهم‌ها و فراهم شدن زمینه تفاهم میان طرف‌ها کمک کند.

این سرمقاله در پایان با تأکید بر ضرورت خویشتنداری و پرهیز از تصمیم‌های شتاب‌زده، تصریح کرد که عقلانیت و دیپلماسی باید جایگزین رویکرد‌های مبتنی بر تقابل شود.

برچسب ها: ترامپ ، نتانیاهو ، پاکستان
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