قیمت بالای سوخت در روز انتخابات کنگره آمریکا نسبت به سال گذشته

انجمن خودرو آمریکا در بیانیه‌ای خبر داد: قیمت بنزین و گازوئیل در روز انتخابات کنگره به ترتیب ۳۸ و ۷۰ درصد نسبت به سال گذشته بیشتر شده است.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری الجزیره، انجمن خودرو آمریکا (AAA) امروز سه شنبه در بیانیه‌ای خبر داد: قیمت بنزین در روز انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا، حدود ۳۸ درصد بیشتر از قیمت آن در سال گذشته است.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام انجمن خودرو آمریکا، قیمت گازوئیل هم در روز انتخابات یعنی امروز، حدود ۷۰ درصد بیشتر از قیمت آن در سال گذشته است.

به گزارش آناتولی، بر اساس تحلیلی از سوی «مرکز تحقیقات انرژی و هوای پاک» (CREA)، شوک نفتی ناشی از اختلالات در تنگه هرمز، ۴۶۸ میلیارد دلار هزینه اضافی بابت سوخت به مصرف‌کنندگان در سراسر جهان تحمیل کرده است؛ سهم ایالات متحده از این رقم حدود ۱۶۰ میلیارد دلار، یعنی تقریباً یک‌سوم کل مبلغ است.

در همین حال، نظرسنجی منتشرشده توسط «مرکز تحقیقات پیو» (مستقر در آمریکا) در تاریخ ۳۰ اکتبر نشان می‌دهد که ۷۴ درصد از آمریکایی‌ها نسبت به قیمت بنزین و انرژی بسیار نگران هستند؛ رقمی که در ماه ژوئیه ۶۰ درصد و در ماه ژانویه ۴۳ درصد بود.

گفتنی است که پس از تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به خاک ایران و ایجاد ناامنی در تنگه راهبردی هرمز، قیمت حامل‌های انرژی در آمریکا و جهان به شدت افزایش یافت.