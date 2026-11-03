جوان آنلاین: یحیی سریع سخنگوی ارتش یمن با انتشار بیانیه‌ای از حمله موشکی به محل استقرار و تجمعات مزدوران سعودی خبر داد.

سخنگوی ارتش یمن اعلام کرد: نیرو‌های مسلح ما به‌لطف الهی توانستند با چندین فروند موشک بالستیک، تجمع تجهیزات و نیرو‌های دشمن سعودی در مناطق «رأس العاره» و «المضاربه» (استان لحج در جنوب غربی یمن) تحت فرماندهی افسر سعودی «بدر الحربی» را هدف قرار دهند.

این بیانیه تصریح کرد: این ضربات به فضل الهی با دقت به اهداف اصابت کرده و ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است که در میان آنها چند سرکرده نیز دیده می‌شوند.

مناطق «رأس العاره» و «المضاربه» در نوار ساحلی جنوب استان لحج و در همجواری با سواحل دریای سرخ و باب‌المندب قرار دارند.

به دلیل قرار گرفتن در مجاورت خطوط ساحلی و هم‌مرز بودن با استان تعز، از نظر نظامی و ژئوپلیتیکی مناطق مهمی در تحولات میدانی و کنترل مسیر‌های دریایی و خشکی به‌شمار می‌روند.

مزدوران سعودی در استان الجوف هدف قرار گرفتند

از سوی دیگر سخنگوی ارتش یمن با انتشار بیانیه جداگانه از حمله موشکی به تجمع مزدوران سعودی در شرق استان جوف خبر داد.

در این بیانیه آمده است: نیرو‌های مسلح ما با چندین فروند موشک بالستیک، تجمع تجهیزات و نیرو‌های دشمن سعودی وابسته به افسر سعودی «فارس الشمری» در شرق استان الجوف را هدف قرار دادند که مستقیم به هدف اصابت کرد و شمار زیادی کشته و زخمی شدند و همچنین این حمله تخریب و به آتش کشیده‌شدن تعدادی از خودرو‌های زرهی را در پی داشت.