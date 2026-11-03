رئیس جمهور آمریکا مدعی شد واشنگتن بر اساس توافقی با بنیامین نتانیاهو، از پایان سال جاری میلادی پرداخت کمک مالی سالانه به اسرائیل را متوقف خواهد کرد.

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا گفت با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی توافق کرده است که واشنگتن پس از پایان سال جاری میلادی دیگر کمک مالی سالانه به اسرائیل پرداخت نکند.

به گزارش مهر، ترامپ در گفت‌و‌گو با شبکه فاکس‌نیوز، پس از آغاز رأی‌گیری انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا اظهار کرد: در مورد پرداخت پول به اسرائیل، من و بی‌بی نتانیاهو توافق کرده‌ایم که سالانه چهار میلیارد دلار به اسرائیل بدهیم و چند ماه پیش توافق کردیم که این پرداخت‌ها را متوقف کنیم.

وی افزود: ما از همین حالا توافق کرده‌ایم که تا پایان امسال دیگر به اسرائیل پول پرداخت نکنیم. البته اگر اسرائیل به کمک نیاز داشته باشد، به آن کمک خواهیم کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد نیرو‌های این کشور شب گذشته یک تأسیسات پدافند هوایی در ایران را پس از تکمیل ساخت آن هدف قرار داده‌اند.

ترامپ در بخش دیگری از سخنانش مدعی شد واشنگتن شب گذشته حمله‌ای محدود به یک تأسیسات پدافند هوایی در ایران انجام داده است.

وی ادعا کرد آمریکا روند ساخت این تأسیسات را به مدت دو ماه زیر نظر داشته و بلافاصله پس از تکمیل، آن را هدف قرار داده است. ترامپ با اذعان به این تجاوز ادعا کرد این حمله محدود بوده و به معنای آغاز یک جنگ گسترده نیست!

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین مدعی شد واشنگتن به‌طور مستمر تأسیسات هسته‌ای ایران را زیر نظر دارد و اگر هر فرد یا طرفی برای دسترسی به این تأسیسات تلاش کند، بار دیگر آنها را هدف قرار خواهد داد.

وی با اشاره به تحولات پس از انتخابات آمریکا گفت در صورت لزوم هر اقدامی را انجام خواهد داد.

ترامپ در ادامه ادعا‌های توهم‌آمیز خود گفت آنچه در ارتباط با ایران جریان دارد، جنگ به معنای سنتی آن نیست و آمریکا کنترل کامل اوضاع را در اختیار دارد! واشنگتن می‌تواند باقی‌مانده توانمندی‌های ایران را از بین ببرد، اما در عین حال قادر است از کشته شدن هزاران نفر جلوگیری کند!

رئیس‌جمهور آمریکا در پایان ادعا کرد ایران اکنون در موقعیتی قرار گرفته که آمریکا در صورت تصمیم‌گیری، توان انجام حملات بیشتری را دارد. ما باید از ایران دستاورد‌های بیشتری نسبت به آنچه از ونزوئلا به دست آوردیم، کسب کنیم!