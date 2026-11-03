یک مقام سابق کاخ سفید همزمان با برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای در ایالات متحده، اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در این رقابت شکست خواهد خورد و به آن آگاه است.

جوان آنلاین: آنتونی اسکاراموچی، مدیر سابق ارتباطات کاخ سفید، امروز سه‌شنبه به سی‌ان‌بی‌سی گفت که آمریکا در گیر و دار یک مبارزه فرهنگی و اقتصادی است و دو حزب اصلی برای ارائه «دو دیدگاه متفاوت» مبارزه می‌کنند.

به گزارش ایرنا، او تاکید کرد: راستی فکر می‌کنم رئیس جمهور شکست خواهد خورد و فکر می‌کنم او می‌داند که شکست خواهد خورد.

طبق نظرسنجی اقتصادی سراسری سی‌ان‌بی‌سی، میزان محبوبیت اقتصادی ترامپ ماه گذشته میلادی به پایین‌ترین حد خود رسید، به طوری که ۶۵ درصد از پاسخ‌دهندگان از عملکرد او در اقتصاد ناراضی بودند.

اسکاراموچی روز سه‌شنبه در مورد عملکرد ترامپ، خاطرنشان کرد: او قول داد که قیمت‌ها مناسب باشد، قول داد دیگر جنگ‌های ابدی وجود نخواهد داشت، او قول شفافیت در پرونده‌های اپستین را داد. او به هیچ یک از این موارد عمل نکرد، بنابراین افراد زیادی در «ماگا» هستند که اکنون از او جدا می‌شوند.

طبق اعلام کاخ سفید، ارتباط اسکاراموچی تقریبا یک دهه پیش با این نهاد به پایان رسیده است. اسکاراموچی در سال ۲۰۱۷، در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، به مدت ۱۰ روز مدیر ارتباطات کاخ سفید بود.

اسکاراموچی در مورد حمایت هیلی استیونز نماینده دموکرات میشیگان از نامزد حزب جمهوری‌خواه مجلس سنای این ایالت، گفت که «نابسامانی» در درون حزب دموکرات، بهترین اتفاقی بوده که برای دونالد ترامپ رخ داده است.

او گفت: بنابراین، اگر او در اینجا متحمل شکستی سنگین شود، تحقیقاتی در هر دو مجلس آغاز خواهد شد که به کانون توجه تبدیل می‌شوند چرا که مسائل بسیاری در دولت در جریان است که دموکرات‌ها قصد دارند آنها را برملا کنند.

مقام سابق کاخ سفید ابراز عقیده کرد: به باور من، در میان جمهوری‌خواهان شاهد یک جنگ فکری تمام‌عیار خواهیم بود. جمهوری‌خواهان باید تکلیف خود را روشن کنند که می‌خواهند به کدام سو بروند. این حزب دیگر حزبِ رونالد ریگان نیست، قطعا حزب جورج دبلیو. بوش هم نیست، اما آیا پس از آنکه دونالد ترامپ صحنه را ترک کند، همچنان حزب او باقی خواهد ماند؟