جوان آنلاین: جنگنده‌های متجاوز سعودی در ادامه حملات خود به زیرساخت‌های حیاتی یمن، تأسیسات مخابراتی و ارتباطی را در استان صعده هدف قرار دادند.

المسیره گزارش داد: این حملات تجاوزکارانه، شهرستان «مران» واقع در استان صعده در شمال یمن را هدف قرار داد.

استان صعده در شمال یمن و در امتداد نوار مرزی مشترک با عربستان سعودی قرار دارد. این استان در طول تحولات سال‌های گذشته همواره در خط مقدم درگیری‌های مرزی قرار داشته است.

طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر، مناطق مختلف این استان از جمله شهرستان‌های مرزی «شدا»، «رازح»، «باقم»، «سحار» و «الصفراء» بار‌ها هدف حملات سنگین توپخانه‌ای، راکتی و حملات هوایی متجاوزان قرار گرفته است؛ حملاتی که علاوه بر خسارات مادی سنگین به زیرساخت‌ها، منجر به شهادت و زخمی شدن ده‌ها تن از شهروندان و غیرنظامیان یمنی در این مناطق مرزی شده است.