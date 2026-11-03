فرود اضطراری هواپیمای رژیم صهیونیستی در بلغارستان

جوان آنلاین: به نقل از الحدث، رسانه‌های بلغاری از فرود اضطراری یک هواپیمای رژیم صهیونیستی در بلغارستان خبر دادند.

به گزارش مهر، رسانه‌های بلغاری اعلام کردند: یک فروند هواپیمای مسافربری که از مبدأ اسرائیل به پرواز درآمده بود، در پی دریافت گزارشی مبنی بر وجود بمب در داخل آن، مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه صوفیه پایتخت این کشور شد.

بر اساس همین گزارش‌ها، بلافاصله پس از فرود هواپیما، نیرو‌های یگان مبارزه با تروریسم بلغارستان وارد عمل شدند و فرایند تخلیه ایمن مسافران و بازرسی کامل و دقیق فنی بخش‌های مختلف هواپیما را آغاز کردند.

تحقیقات امنیتی جهت سنجش میزان جدی بودن این تهدید همچنان در فرودگاه صوفیه ادامه دارد.