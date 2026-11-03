جوان آنلاین: به نقل از آناتولی، چین روز سه‌شنبه درباره تشدید دوباره تنش‌ها در منطقه هشدار داد و خواستار حل‌وفصل اختلافات از مسیر گفت‌و‌گو شد.

مائو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین در نشست خبری پکن گفت: چین معتقد است ابزار نظامی راه‌حل نیست و تنها به تشدید تنش‌هایی منجر می‌شود که به سود هیچ‌کس نیست.

وی ابراز امیدواری کرد طرف‌های ذی‌ربط به صلح پایبند بمانند، اختلافات را از طریق گفت‌و‌گو و مذاکره حل کنند و هرچه زودتر آرامش را به خاورمیانه و منطقه خلیج فارس بازگردانند.

این اظهارات در پاسخ به پرسشی درباره نگرانی از احتمال ازسرگیری حملات آمریکا یا رژیم صهیونیستی علیه ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا مطرح شد.

وانگ یی، وزیر خارجه چین نیز روز دوشنبه در پکن میزبان مقام‌های ارشد عربستان و ایران در دیدار‌هایی جداگانه بود و بر ضرورت استفاده از گفت‌و‌گو برای دستیابی به راه‌حل سیاسی درگیری‌های منطقه تأکید کرد. وی همچنین خواستار بازسازی اعتماد متقابل میان کشور‌های منطقه خلیج فارس شد.