شمار شهدای جنگ غزه به ۷۴ هزار و ۶۱۵ نفر رسید

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۴ هزار و ۶۱۵ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۸۹۹ نفر رسیده است.

جوان آنلاین: وزارت بهداشت فلسطین در غزه امروز سه شنبه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، پیکر ۶ شهید به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده است که شامل ۵ شهید جدید و یک شهید است که بر اثر جراحات پیشین به شهادت رسیده است.

بر اساس این گزارش، طی همین مدت ۲۷ مجروح نیز به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شدند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اشاره کرد که از زمان اجرای آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، ۱۵۹۹ فلسطینی به شهادت رسیده و ۵۷۷۴ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

همچنین در این مدت پیکر ۸۴۷ شهید از زیر آوار و مناطق مختلف نوار غزه خارج شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۴ هزار و ۶۱۵ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۸۹۹ نفر رسیده است.