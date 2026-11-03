فرودگاه مودلین ورشو پس از فرود اضطراری یک هواپیمای مسافربری با ۱۸۱ سرنشین در پی گزارش تهدید بمب‌گذاری، تا اطلاع ثانوی تعطیل شد.

جوان آنلاین: فرودگاه ورشو-مودلین لهستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که پس از تغییر مسیر یک پرواز از لندن به این فرودگاه در پی گزارش تهدید بمب‌گذاری، فعالیت آن تا اطلاع ثانوی متوقف شده است.

این هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ مکس که از فرودگاه هیترو لندن عازم فرودگاه شوپن ورشو بود، ساعت ۱۰:۰۱ صبح به وقت محلی با ۱۸۱ سرنشین در فرودگاه مودلین فرود آمد.

هواپیما به محوطه‌ای مشخص هدایت شد تا نیروهای مسئول تهدید گزارش‌شده را بررسی و بازرسی‌های امنیتی را انجام دهند.

بر اساس بیانیه فرودگاه، پیاده شدن مسافران آغاز شده و قرار بود آن‌ها تا پایان بررسی‌ها در سالن ورودی فرودگاه منتظر بمانند.