الانصاری: تهران و واشنگتن در حال بررسی پیشنهادهای میانجیگری هستند

سخنگوی وزارت امور خارجه قطر از ادامه تلاش‌ها برای نزدیک کردن دیدگاه‌های ایران و آمریکا خبر داد و گفت دو طرف در حال بررسی پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی میانجی‌ها هستند.

جوان آنلاین: ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر امروز سه‌شنبه اعلام کرد هیئت قطری به تهران سفر کرد و پس از برگزاری نشست‌هایی به مدت سه ساعت، به دوحه بازگشت.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش العربی الجدید، وی با اشاره به تداوم تلاش‌ها برای نزدیک کردن دیدگاه‌های تهران و واشنگتن افزود: این روند همچنان ادامه دارد؛ ما در حال تبادل پیشنهادها هستیم و طرف مقابل نیز آن‌ها را بررسی می‌کند.

الانصاری تصریح کرد دو طرف اکنون پیشنهادهایی را که از سوی میانجیگری ارائه شده است، بررسی می‌کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه قطر همچنین تأکید کرد این کشور هرگونه تهدید علیه آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و هدف قرار دادن کشتی‌های حامل گاز را رد می‌کند.

الانصاری همچنین از هماهنگی بسیار گسترده میان سران کشورهای منطقه برای دستیابی به راه‌حلی برای بحران و جلوگیری از پیامدهای ناگوار تشدید تنش‌ها خبر داد و افزود: ما از نزدیک با شرکای خود در منطقه و جامعه بین‌المللی برای پایان دادن به بحران کنونی همکاری می‌کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد آزادی کشتیرانی موضوعی نیست که بتوان بر سر آن مصالحه کرد. وی همچنین گفت قطر برای دستیابی به توافقی تلاش می‌کند که بتواند اعتمادسازی کند و به تقویت صلح در منطقه بینجامد.

سخنگوی وزارت امور خارجه قطر با اشاره به روند مذاکرات میان ایران و آمریکا تصریح کرد که هر دو طرف ایرانی و آمریکایی پایبندی خود را به مسیر مذاکرات نشان می‌دهند.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش، اتهام‌های طرف‌های اسرائیلی علیه قطر درباره مداخله در انتخابات را رد کرد و گفت: ما این اتهام‌ها را نمی‌پذیریم و اجازه نخواهیم داد به‌عنوان سپر بلا مورد سوءاستفاده قرار بگیریم.

سخنگوی وزارت امور خارجه قطر در پایان تصریح کرد این کشور از هرگونه تلاش برای حل بحران در یمن حمایت می‌کند.