کد خبر: 1388319
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تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۴
بين‌الملل » اخبار كلی

بیش از ۱۳ شهید و زخمی در حمله پهپادی اشغالگران به دانشکده خان‌یونس

حمله پهپادی در حمله پهپادی امروز رژیم صهیونیستی به دانشکده علوم کاربردی خان‌یونس تا این لحظه ۳ فلسطینی شهید و بیش از ۱۰ تن زخمی شده‌اند.

جوان آنلاین: خبرنگار خبرگزاری شهاب امروز سه‌شنبه از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهر خان‌یونس در جنوب نوار غزه خبر داد.

به گزارش ایسنا، این منبع اعلام کرد که در حمله هوایی رژیم صهیونیستی دانشکده علوم کاربردی واقع در منطقه مواصی در خان‌یونس هدف قرار گرفت.

خبرنگار شهاب در ادامه گزارش داد که در این حمله که با  پهپاد انجام شد، چند فلسطینی شهید و زخمی شدند.

او اظهار کرد: به دنبال این حمله که به درب ورودی دانشکده علوم کاربردی استان خان‌یونس انجام شد، پیکر یک شهید همراه با چند زخمی به بیمارستان تخصصی الکویت منتقل شدند.

کلاس‌های حضوری در داخل محوطه دانشگاه علوم کاربردی در خان یونس، پس از هدف قرار گرفتن توسط هواپیماهای اشغالگر اسرائیلی، به حالت تعلیق درآمد.

در همین رابطه خبرنگار تلویزیون المسیره یمن اعلام کرد که در این حمله ۳ فلسطینی شهید و بیش از ۱۰ تن زخمی شده‌اند.

همچنین دستگاه دفاع مدنی غزه اعلام کرد که در حمله هوایی امروز رژیم صهیونیستی به ساختمان وزارت کشور در منطقه خان‌یونس در جنوب نوار غزه، یک تن شهید و ۲ تن دیگر زخمی شدند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه نیز گزارش داد که در ۲۴ ساعت گذشته پیکرهای ۶ شهید همراه با ۲۷ زخمی به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده‌اند.

به گزارش این وزارتخانه، تنها از زمان برقراری آتش‌بس در تاریخ ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ در حملات متجاوزانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه، تعداد ۱۵۹۹ فلسطینی شهید و ۵۷۷۴ تن زخمی شدند و تعداد ۸۴۷ پیکر از شهدای نوار غزه از زیر آوارها بیرون آورده شدند.

همچنین این وزارتخانه اعلام کرد که در مجموع نیز از زمان آغاز جنگ علیه نوار غزه تعداد کل شهدا به ۷۴ هزار و ۶۱۵ تن و زخمی‌ها به ۱۷۵ هزار و ۸۹۹ تن رسیده است.

برچسب ها: حمله پهپادی ، جنایات اسرائیل ، خان‌یونس
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