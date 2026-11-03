یحیی سریع: سعودی برای مقابله با ملت ما به دشمن اسرائیلی متوسل شده است

جوان آنلاین: یحیی سریع سخنگوی نیرهای مسلح یمن اعلام کرد که نیروهای مسلح یمن امروز هیچ عملیاتی را در عمق عربستان انجام نداده است.

به گزارش مهر، او گفت: تاکید می کنیم که ما عملیاتی به سمت اراضی سعودی انجام نداده ایم. شکست‌هایی که نیروهای مسلح ما به دشمن سعودی تحمیل کرده‌اند، موجب سردرگمی و آشفتگی او شده است؛ به‌گونه‌ای که به جعل رویدادها و ساختن وقایع روی آورده است. هر وقت که دشمن سعودی در میدان سیلی می خورد به افتراء روی می آورد مبنی بر اینکه نیروهای مسلح ما مکه مکرمه را هدف قرار می دهند.

یحیی سریع افزود: این ادعا، بهتان و دروغی قدیمی و در عین حال تازه است که دشمن هر بار پس از دریافت ضربات سنگین در میدان نبرد از سوی مجاهدان قهرمان ما ـ که خداوند آنان را حفظ و حمایت کند ـ به آن متوسل می‌شود.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تصریح کرد: همین شکست‌ها باعث شده است که دشمن سعودی از دشمن اسرائیلی درخواست کند برای مقابله با ملت مؤمن و مجاهد ما به کمک او بیاید.

پیش از این دشمن سعودی مدعی رهگیری و انهدام یک پهپاد در مکه شد.