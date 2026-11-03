انفجار ۳ نفتکش متخلف در مسیر غیرمجاز تنگه هرمز

جوان آنلاین: روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: از ساعات ابتدایی بامداد امروز تا کنون سه فروند نفتکش متخلف در مسیر غیر مجاز تنگه هرمز دچار انفجار و آتش سوزی شدید شدند. به گونه ای که صیادان در بخش شرقی تنگه هرمز شبی روشن را تجربه کردند.



این نفتکش ها بدلیل خاموش نمودن سامانه های ناوبری و شناسایی خود و عبور از مسیر های غیر مجاز تنگه هرمز با اصابت به مین دریایی منفجر شده و در سواحل جنوبی تنگه هرمز رها و در حال سوختن در آتش هستند.



نیروی دریایی سپاه اعلام می کند: مقرارت ایرانی تنگه هرمز بارها از ایستگاه های رادیویی و اطلاعیه های نیروی دریایی سپاه به همه کشتی ها اعلام شده است و سرپیچی و نادیده گرفتن این مقررات از سوی شناورها وهمراهی با ارتش متجاوز آمریکا برای عبور از مسیر های غیر مجاز تنگه هرمز با حوادث این چنینی همراه خواهد بود.



واقعیت وضعیت تنگه هرمز این است که مشاهده می‌کنید نه آنچه فرمانده تروریستی سنتکام با استفاده از تصاویر آرشیوی در فضای مجازی اعلام میکند.