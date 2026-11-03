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تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۳
بين‌الملل » اخبار كلی

مقاومت فلسطین: «اعلامیه بالفور» لکه ننگی تاریخی برای انگلیس و قدرت‌های استعماری است

فلسطین کمیته‌های مقاومت فلسطین در بیانیه‌ای به مناسبت صدونهمین سالگرد اعلامیه شوم بالفور اعلام کرد: این اعلامیه لکه ننگی تاریخی برای انگیس و قدرت‌های استعماری همسو با آن است، زیرا این طرح استعماری زمینه ساز رنج طولانی، آوراگی و کشتار فلسطینی‌ها بوده است.

جوان آنلاین: کمیته‌های مقاومت فلسطین در این بیانیه تاکید کردند: اعلامیه بالفور طرح استعماری و جنایتی تاریخی علیه ملت فلسطین بوده است که زمینه‌ روندی طولانی از نکبت، آوارگی و کشتار مردم فلسطین را فراهم کرد.

کمیته‌های مقاومت در این بیانیه اعلام کردند، انگلیس در کنار آمریکا و کشورهای غربی با بیانیه بالفور، پوشش نظامی و حمایت مطلق خود را برای ادامه جنایات و تجاوزهای رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین فراهم کردند از همین رو مسئول تاریخی، سیاسی و اخلاقی این طرح استعماری هستند که موجودیت، هویت و حقوق تاریخی ملت فلسطین را هدف قرار داده است.

در این بیانیه آمده است: کشتار وحشیانه و کوچاندن اجباری ساکنان غزه در کنار شهرک سازی، یهودی سازی و تجاوزهای متوالی در کرانه باختری و قدس، امتداد مستقیم این اعلامیه استعماری است.

ملت‌های عربی و اسلامی برای کمک به فلسطینی‌ها اقدامات جدی و موثر انجام دهند

کمیته های مقاومت تاکید کردند: فلسطین از نهر تا بحر سرزمین و ملک اصیل ملت فلسطین خواهد ماند و کشتار و جنایات و کوچاندن ساکنان آن، این تعلق و وابستگی به سرزمین را برای صاحبان قانونی و مشروع آن تغییر نخواهد داد از همین رو از ملت‌های عربی و اسلامی، آزادگان جهان و تمامی نیروهای تأثیرگذار خواسته می‌شود از صدور بیانیه‌های محکومیت و ابراز همبستگی کلامی فراتر روند و برای توقف تجاوز و پایان محاصره و همچنین ارائه کمک‌های فوری به مردم استوار غزه حرکت کنند و اقدامات جدی و مؤثر انجام دهند.

در این بیانیه آمده است: اعلامیه بالفور همواره لکه ننگی تاریخی خواهد بود که انگلیس و قدرت‌های استعماری همسو را رها نخواهد کرد. اراده ملت فلسطین و حقوق ملی و تاریخی آن از بین رفتنی نیست و تلاش برای تحمیل پروژه های یهودی سازی و نسل کشی در فلسطین، خللی در پایبندی ملت این سرزمین و هویتش ایجاد نخواهد کرد.

به گزارش ایرنا، اعلامیه شوم بالفور که به موجب آن انگلیس ۱۰۹ سال پیش سرزمین فلسطین را به صهیونیست ها بخشید، پیامدی جز ظلم و ستم، اشغال و تجاوزگری در طول این سالها علیه ملت فلسطین نداشته است.

«آرتور جیمز بالفور» وزیر خارجه وقت انگلیس در ۲ نوامبر ۱۹۱۷( ۱۱ آبان ۱۲۹۶ ) نامه‌ای برای «لیونل والتر ورتشیلد» یکی از سران جنبش صهیونیسم ارسال کرد که بعدها به اعلامیه بالفور شناخته شد و طی آن حمایت کشورش را از شکل گیری رژیم صهیونیستی در سرزمین فلسطین اعلام کرد.

بالفور در نامه خود تاکید کرد که دولت انگلیس تمام تلاش خود را برای تحقق یافتن این امر بکار خواهد برد.این اعلامیه در حالی صادر شد که شمار یهودیان مقیم فلسطین از ۵ درصد جمعیت این کشور فراتر نمی رفت.

هواداران آرمان فلسطین در ارتباط با اعلامیه بلفور عبارت "وعده کسی که مالکیتی ندارد، به کسی که حقی ندارد " را بکار می برند؛ یعنی انگلیسی که بر فلسطین مالکیتی نداشت، این سرزمین را به صهیونیست هایی داد که هیچ حقی در این سرزمین ندارند. بدین ترتیب حق حاکمیت فلسطینیان که هزاران سال در سرزمین خود ریشه داشته اند، از بین رفت.

این اعلامیه پس از سه سال مذاکره میان دولت انگلیس از یک سو و یهودیان این کشور به همراه جنبش جهانی صهیونیسم از سوی دیگر صادر شد.

صهیونیست ها توانستند انگلیس را متقاعد کنند که می توانند به اهدافشان تحقق بخشیده و از منافع آنان در منطقه خاورمیانه محافظت به عمل آورند. آمریکا و کشورهای اروپا و در صدر آنها فرانسه و ایتالیا به محض صدور اعلامیه مزبور از آن حمایت کردند.

نهادهای رسمی و غیررسمی فلسطین طی چند دهه گذشته از دولت انگلیس خواسته اند به دلیل فاجعه‌ ناشی از اعلامیه بالفور از فلسطینیان عذرخواهی کند اما لندن هیچ گاه زیر بار این امر نرفت. فلسطینی‌ها باوجود تمامی فجایع و کشتارها و بی خانمانی‌ها ثابت کردند که به سرزمین و حق خود پایبند هستند و حاضر نیستند اعلامیه بالفور و نتایج فاجعه آمیز آن را به رسمیت بشناسند.

برچسب ها: فلسطین ، اسرائیل ، جنگ ایران و آمریکا
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