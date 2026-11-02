جوان آنلاین: در پی ممنوعیت ورود آندریاس مالم به بریتانیا برای دفاع از آزادی بیان و حمایت از سالی رونی، گفته شد دولت بریتانیا با نویسندگان و دانشگاهیان به عنوان تروریست رفتار می‌کند.

به گزارش مهر به نقل از گاردین، آندریاس مالم، استاد دانشگاه در حوزه آب و هوا و نویسنده کتاب «چگونه یک خط لوله را منفجر کنیم»، پیش از آن که وارد بریتانیا شود تا در کنار یکی از بنیان‌گذاران گروه ممنوع‌شده «اقدام برای فلسطین» صحبت کند، از ورود به بریتانیا منع شد و حالا این امر با اعتراض‌های وسیعی روبه‌رو شده است.

نظر مقامات مهاجرت این بود که حضور این نویسنده در بریتانیا «ممکن است برای منافع عمومی مفید تلقی نشود». او در برابر این تصمیم را «رسوایی» خواند و از دولت خواست که تجدیدنظر کند.

مالم که دانشیار بوم‌شناسی انسانی در دانشگاه لوند سوئد است، قرار بود در کنفرانسی که توسط مجله تریبون با موضوع «سلطه جهانی ترور واشینگتن و نقش بریتانیا در تقویت آن» برگزار می‌شود، سخنرانی کند.

او قرار بود در کنار هدی عموری، یکی از بنیان‌گذاران گروه «اقدام برای فلسطین»، سخنرانی کند و انتظار می‌رفت آنها در سخنرانی خود به تأثیر این ممنوعیت، از جمله تأثیر آن بر نویسنده سالی رونی، که به دلیل حمایت از این گروه، فروش کتاب‌هایش در بریتانیا غیرممکن شده، بحث کنند. سالی رونی در پاسخ به این تصمیم بریتانیا گفت: تصمیم برای ممنوع کردن ورود مالم به کشور «یک اقدام غم‌انگیز و ترسناک خودآزاری فرهنگی» است.

این نویسنده حامی فلسطین آندریاس مالم را از درخشان‌ترین و تأثیرگذارترین روشنفکران شاغل در اروپا در حال حاضر خواند و گفت: اینکه دولت بریتانیا مانع ورود او به بریتانیا شود، نه تنها حمله‌ای ظالمانه به یک متخصص محترم آب و هوا است، بلکه اقدامی غم‌انگیز و ترسناک از خودآزاری فرهنگی است.

در اوایل سال جاری، دو مفسر چپ‌گرای امریکایی، جنک اویگور و حسن پیکر، نیز به همین دلیل؛ اینکه حضورشان در بریتانیا «ممکن است به نفع عموم نباشد»، از ورود به بریتانیا منع شدند.

مالم گفت: من از این ممنوعیت ناگهانی سفر به بریتانیا عمیقاً ناامید هستم. من دهه‌هاست که به بریتانیا می‌روم - اینجا جایی است که تحقیقات بایگانی خود را برای پایان‌نامه دکترایم انجام دادم و در ده‌ها دانشگاه و چندین کنفرانس حضور داشتم.

مالم خطاب به دولت بریتانیا گفت: این تصور وجود داشت که دولت برنهام کمی بیشتر به مفاهیم اساسی آزادی بیان و سایر حقوق دموکراتیک احترام بگذارد. من درخواست لغو این تصمیم را دارم.

سردبیر تریبون، الیور ایگلتون، هم گفت: آندریاس قرار بود به لندن بیاید تا در رویداد ما درباره حملات بی‌سابقه به آزادی بیان که با ممنوع خوانده شدن «اقدام برای فلسطین» آغاز شده، از جمله ممنوعیت عملی کتاب‌های سالی رونی، صحبت کند، اما اکنون خودش هم ممنوع شده است. وی افزود: او به دلیل صحبت در مورد سانسور، به شیوه‌ای واقعاً مانند اورول، سانسور می‌شود. شرم‌آور است که دولت اندی برنهام مانند دوران کی‌یر استارمر دارد محدودیت ایجاد می‌کند و این واقعیت جدید و ویران‌شهری در بریتانیا رایج شده که با نویسندگان و دانشگاهیان به عنوان تروریست رفتار شود، چون دارند از فلسطینیانی که با نسل‌کشی روبه‌رو هستند، و نیز از حقوق افرادی که به این نسل‌کشی اعتراض می‌کنند، حمایت می‌کنند.

کتاب‌های مالم جوایز بین‌المللی را به دست آورده‌اند و الهام‌بخش بسیاری برای اقدام برای عدالت زیست‌محیطی و حقوق فلسطینیان بوده‌اند. «چگونه یک خط لوله را منفجر کنیم» الهام‌بخش فیلمی با همین نام بوده است. او مرتب برای سخنرانی در دانشگاه‌هایی از جمله آکسفورد، کینگ کالج لندن و کمبریج به بریتانیا سفر کرده است.