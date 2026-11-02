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تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۲
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معاون فرهنگی هنری ستاد هماهنگی کانون مساجد و رئیس مسابقات قرآنی «مدهامتان»:

یک‌هزار و ۸۰۰ گروه در هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» شرکت کردند

1 بیش از ۱۶ هزار نفر در قالب یک‌هزار و ۸۰۰ گروه در مرحله استانی این مسابقات شرکت کردند که نشان‌دهنده رشد ۳۵ درصدی مشارکت‌کنندگان نسبت به سال گذشته است. 
سید مرتضی ذاکر

بیش از ۱۶ هزار نفر در قالب یک‌هزار و ۸۰۰ گروه در مرحله استانی این مسابقات شرکت کردند که نشان‌دهنده رشد ۳۵ درصدی مشارکت‌کنندگان نسبت به سال گذشته است. 
حمید نیلی معاون فرهنگی هنری ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور و رئیس مسابقات قرآنی «مدهامتان» روز گذشته در نشست خبری هجدهمین دوره این رویداد با اشاره به تغییر رویکرد مسابقات قرآنی «مدهامتان» از دوره گذشته اظهار داشت: یکی از مزیت‌های این مسابقات، برخورداری از مخاطبان گسترده و ارتباط مستقیم با ظرفیت‌های فرهنگی و قرآنی مساجد است. 
وی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب اسلامی بر تبدیل مساجد به پایگاه‌های قرآن، افزود: بر همین اساس، از دوره گذشته تلاش کردیم مسابقات مدهامتان را با رویکرد گروهی و با حضور گروه‌های شش‌نفره برگزار کنیم. 
نیلی ادامه داد: پس از برگزاری دوره گذشته، با توجه به اینکه نخستین تجربه برگزاری مسابقات به‌صورت گروهی بود، جلسه آسیب‌شناسی با حضور داوران و جمعی از مسئولان کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان‌ها برگزار شد و دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. 
رئیس مسابقات قرآنی مدهامتان با بیان اینکه پس از این مرحله، شورای سیاست‌گذاری هجدهمین دوره مسابقات تشکیل شد، گفت: جلسات کارشناسی متعددی برگزار و در نهایت فراخوان این دوره تدوین و برای استان‌ها ارسال شد. 
وی با اشاره به آمار مشارکت‌کنندگان در این دوره از مسابقات تصریح کرد: امسال بیش از ۱۶ هزار نفر در قالب یک‌هزار و ۸۰۰ گروه در مرحله استانی شرکت کردند و در مرحله نهایی نیز حدود ۴۰ گروه متشکل از ۲۸۰ نفر به رقابت خواهند پرداخت. 
نیلی خاطرنشان کرد: میزان مشارکت در هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد افزایش داشته که این رشد برای برگزارکنندگان نیز قابل توجه بوده است. 
وی با تشریح رویکرد‌های جدید این مسابقات گفت: مدهامتان صرفاً یک رقابت قرآنی نیست، بلکه تلاش کرده‌ایم آن را به یک رویداد قرآنی و فرهنگی تبدیل کنیم. بر همین اساس، در کنار بخش‌های رقابتی قرآن، فعالیت‌های گروهی هنری نیز پیش‌بینی شده است. 
معاون فرهنگی هنری ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور افزود: گروه‌های شرکت‌کننده در کنار فعالیت‌های قرآنی، آثار گروهی هنری با موضوعات مرتبط تولید می‌کنند. همچنین بخش‌هایی همچون کتابت آیات و نقاشی با موضوع آیات قرآن نیز در این رویداد مورد توجه قرار گرفته است. 
نیلی با اشاره به یکی از دستاورد‌های دوره گذشته این مسابقات بیان کرد: سال گذشته نقاشی یک دختر ۹ ساله از شهر یزد با موضوع روز قدس، به‌عنوان پوستر روز قدس انتخاب و در سطح کشور منتشر شد. این اثر از نگاه یک کودک به مسئله روز قدس پرداخته بود و رونمایی از آن نیز در شهر یزد برگزار شد. 
وی همچنین از تجلیل دو چهره فعال قرآنی در هجدهمین دوره مدهامتان خبر داد و گفت: امسال از دو شخصیت قرآنی که در زمینه جریان‌سازی فعالیت‌های قرآنی با محوریت مساجد نقش مؤثری داشته‌اند، تجلیل خواهد شد که یکی از آنها از استان همدان و دیگری از چهره‌های فعال در سطح ملی است. 
نیلی با اشاره به توجه ویژه این دوره به حوزه رسانه و اصحاب رسانه اظهار داشت: با توجه به مسئولیت‌هایی که در چارچوب قرارگاه ملی مسجد در حوزه رسانه مسجد بر عهده داریم، از ظرفیت رسانه‌ها نیز در این دوره استفاده کرده‌ایم و از دو مجموعه رسانه‌ای که در برگزاری و پوشش این رویداد همکاری داشته‌اند، تقدیر خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: مسابقات ، مشارکت ، فرهنگ
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