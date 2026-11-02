کد خبر: 1388150
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تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۰
بين‌الملل » اخبار كلی

موج استعفا در دفتر نماینده دموکرات بعد از شوک انتخاباتی او به حزب

3 گزارش‌ها حاکی از آن است که کارکنان دفتر «هیلی استیونز»، نماینده دموکرات کنگره از ایالت میشیگان، در پی تصمیم اخیر او مبنی بر حمایت از «مایک راجرز» — نامزد جمهوری‌خواه در رقابت تنگاتنگ سنا در این ایالت — در حال استعفا هستند.

جوان آنلاین: مدیر ارتباطات پیشین استیونز در ایمیلی اعلام کرد: از تاریخ اول نوامبر، من دیگر در دفتر خانم هیلی استیونز، نماینده کنگره، مشغول به کار نیستم.»

به گزارش ایسنا، براساس خبر هیل، «جاستین ژرمن»، رئیس دفتر باسابقه استیونز، در بیانیه‌ای که نخستین بار توسط شبکه سی‌ان‌ان منتشر شد، اعلام کرد که تا صبح یکشنبه «بسیاری از اعضای تیم ما، از جمله خود من، استعفا داده‌اند.»

ژرمن نوشت: «ما از تصمیم خانم استیونز برای حمایت از مایک راجرز شوکه شده و عمیقاً متأثر و دل‌شکسته هستیم.»

ژرمن — که هشت سال با استیونز همکاری کرده است — از «همه» خواست تا «به وظیفه مدنی خود عمل کنند، به عبدل السید، نامزد دموکرات سنا از میشیگان و سایر نامزد‌های دموکرات در تمام سطوح رأی دهند و برای آن آمریکایی که همگی به آن باور داریم، بایستند.»

به گفته منابع آگاه، قرار بود استیونز روز یکشنبه در کنار «عبدال السید» در یک رویداد انتخاباتی حضور یابد، اما این نامزد دموکرات، استیونز را از برنامه انتخاباتی خود کنار گذاشت.

استیونز در یک کنفرانس مطبوعاتی، در پاسخ به پرسشی درباره تصمیمش برای حمایت از راجرز، گفت که این اقدام واکنشی به «نفرت‌پراکنی» و همچنین ارتباطات عبدل السید با «حسن پایکر» — چهره سیاسی چپ‌گرا در فضای مجازی — بوده است.

این نماینده کنگره اظهار داشت: «این یک تصمیم شخصی و خصوصی است. من همچنان به حزب دموکرات علاقه دارم و کار‌های بسیاری برای آن انجام داده‌ام. بار‌ها و بار‌ها به نفع حزب رأی داده‌ام و تا پایان دوره نمایندگی‌ام نیز به این رویه ادامه خواهم داد.»

برچسب ها: حزب دموکرات ، ایالت میشینگان ، مجلس سنا
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