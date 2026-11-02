وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی اعلام کرد که حزب وی گادی آیزنکوت را برای تشکیل کابینه و یائیر لاپید را برای ریاست کنست معرفی خواهد کرد و تحت هیچ شرایطی در کابینه بنیامین نتانیاهو حضور نخواهد یافت.

جوان آنلاین: آویگدور لیبرمن، رهبر حزب «اسرائیل بیت‌نو» و وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی اعلام کرد این حزب از گادی آیزنکوت، رئیس حزب یشار برای تشکیل کابینه حمایت خواهد کرد و یائیر لاپید را برای ریاست کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) پیشنهاد می‌دهد.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش پایگاه خبری العهد، لیبرمن همچنین تاکید کرد که حزبش تحت هیچ شرایطی در کابینه‌ای به ریاست بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر فعلی رژیم صهیونیستی مشارکت نخواهد کرد.

کمیته انتخابات رژیم صهیونیستی پنج‌شنبه اعلام کرد پس از شمارش ۱۰۰ درصد آرای انتخابات، ائتلاف به رهبری بنیامین نتانیاهو ۵۳ کرسی کنست را به دست آورده است.

طبق این نتایج در مقابل، ائتلاف تغییر به ریاست گادی آیزنکوت ۴۸ کرسی و احزاب عربی ۱۹ کرسی کسب کرده‌اند.

با توجه به اینکه اکثریت پارلمانی در کنست ۱۲۰ عضوی به ۶۱ کرسی نیاز دارد، ائتلاف نتانیاهو به‌تنهایی از حد نصاب لازم برای تشکیل کابینه برخوردار نیست و وضعیت آینده کابینه او به معادلات ائتلافی و امکان جلب حمایت دیگر جریان‌ها وابسته خواهد بود.