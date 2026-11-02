افغانستان: تهدید پاکستان اهمیتی ندارد

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری آوا، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی دولت موقت افغانستان امروز دوشنبه اظهارات و موضع گیری مقام پاکستانی را بی‌اهمیت خواند.

به گزارش مهر، سخنگوی دولت موقت افغانستان در واکنش به هشدار اخیر سخنگوی ارتش پاکستان درباره ادامه حملات و ادعای حمایت کابل از گروه‌های مسلح، این اظهارات را بی اهمیت توصیف کرد و گفت: این حرف‌ها هیچ اهمیتی ندارد.

این در حالیست که پیش از این، احمد شریف چودری سخنگوی ارتش پاکستان، هشدار داده بود که اگر وضعیت کنونی ادامه یابد و حملات گروه‌های مسلح از خاک افغانستان ادامه پیدا کند، کابل با پیامد‌های آن روبه‌رو خواهند شد.