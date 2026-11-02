کد خبر: 1388139
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تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۷
بين‌الملل » اخبار كلی

تهدید به بمب‌گذاری پرواز «ویز ایر» به مقصد بلغارستان

3 پرواز «ویز ایر» به مقصد بلغارستان به دنبال دریافت تهدید بمب‌گذاری در طول پرواز، به بوداپست تغییر مسیر داد و در مجارستان فرود آمد.

جوان آنلاین: به نقل از اسکای نیوز، شرکت هواپیمایی ویز ایر اعلام کرد که پروازش از لندن به صوفیه «به دنبال دریافت تهدید بمب‌گذاری در طول پرواز» به بوداپست تغییر مسیر داده است.

به گزارش مهر، این شرکت در بیانیه‌ای اعلام کرد: این هواپیما مطابق با پروتکل‌ها و رویه‌های امنیتی مربوطه، تغییر مسیر داده و به سلامت در فرودگاه بین المللی لیست فرنتس بوداپست فرود آمد و سپس به جایگاه تعیین شده منتقل شد، جایی که مقامات مربوطه بررسی‌های امنیتی لازم را روی هواپیما و مسافران انجام دادند.

شرکت مذکور ادامه داد: ویز ایر کاملا با مقامات همکاری می‌کند. ایمنی مسافران و خدمه همچنان بالاترین اولویت ماست.

ویز ایر اعلام کرد که مقامات در حال بازرسی هواپیما در فرودگاه لیست فرنتس بوداپست هستند.

رومولوش روسزین-زندی، وزیر دفاع مجارستان، گفت که پلیس پس از فرود، اقدامات بیشتری را انجام داده است.

برچسب ها: بمب گذاری ، مجارستان ، بلغارستان
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