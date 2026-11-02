مسکو: مسکو و پکن نسبت به نظامی سازی فزاینده ژاپن بسیار نگران هستند

رئیس شورای فدراسیون روسیه اعلام کرد: مسکو و پکن نسبت به نظامی سازی فزاینده ژاپن بسیار نگران هستند و آماده‌اند برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش تدابیری اتخاذ کنند.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، والنتینا ماتوینکو رئیس شورای فدراسیون روسیه امروز دوشنبه در خصوص موضع پکن و مسکو پیرامون ایجاد ائتلاف‌های نظامی جدید در منطقه آسیا و اقیانوسیه ابراز نظر کرد.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام این رسانه، رئیس شورای فدراسیون روسیه در این خصوص گفت: روسیه و چین با ایجاد ائتلاف‌های نظامی جدید در منطقه آسیا و اقیانوسیه مخالف هستند و درک مشترکی دارند که این منطقه نیازمند سازوکار امنیتی یکپارچه است.

والنتینا ماتوینکو سپش اضافه کرد: مسکو و پکن نسبت به نظامی سازی فزاینده ژاپن بسیار نگران هستند و آماده‌اند برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش تدابیری اتخاذ کنند.

این در حالیست که دفتر مطبوعاتی شورای فدراسیون روسیه پیشتر در بیانیه‌ای اعلام کرده بود: والنتینا ماتوینکو، رئیس این نهاد در رأس هیئتی از نمایندگان مجلس علیای پارلمان روسیه، در سفری رسمی به چین خواهد رفت.

این سفر در چارچوب تعاملات پارلمانی مسکو و پکن انجام می‌شود. دو طرف در سال‌های اخیر بر گسترش همکاری میان نهاد‌های قانون‌گذاری خود و تقویت هماهنگی در زمینه‌های مختلف تأکید کرده‌اند.