کد خبر: 1388135
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۳
بين‌الملل » اخبار كلی

آمار تکان‌دهنده از نقض توافق آتش‌بس در غزه

3 دفتر اطلاع‌رسانی دولت فلسطین در نوار غزه از شهادت ۱۵۹۳ فلسطینی و زخمی شدن ۵۷۴۸ نفر در پی نقض آتش‌بس خبر داد.

جوان آنلاین: دفتر اطلاع‌رسانی دولت فلسطین در نوار غزه در گزارشی از تداوم نقض توافق آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی خبر داد و اعلام کرد که از زمان آغاز اجرای این توافق تاکنون، ۵ هزار و ۹۸۹ مورد نقض ثبت شده است که در پی آن یک هزار و ۵۹۳ فلسطینی به شهادت رسیده، ۵ هزار و ۷۴۸ نفر زخمی و ۲۱۷ نفر دیگر بازداشت شده‌اند.

به گزارش تسنیم، بر اساس این گزارش، تنها در ماه اکتبر ۷۵۳ مورد نقض آتش‌بس ثبت شده که به‌طور میانگین روزانه ۲۴ مورد را شامل می‌شود. این موارد عبارت است از ۳۴۶ مورد تیراندازی، ۳۱۰ حمله و بمباران و ۶۴ عملیات انفجار و تخریب منازل.

دفتر اطلاع‌رسانی دولت فلسطین اعلام کرد که در نتیجه این اقدامات طی ماه اکتبر، ۱۴۵ فلسطینی به شهادت رسیده، ۶۷۲ نفر زخمی و ۱۹ نفر بازداشت شده‌اند. در میان شهدای این ماه، ۲۱ کودک، ۱۴ زن و دو سالمند حضور دارند.

همچنین ۵۰.۷ درصد مجروحان این ماه را کودکان، زنان و سالمندان تشکیل می‌دهند؛ به‌گونه‌ای که از مجموع مجروحان، ۱۸۲ نفر کودک، ۱۲۹ نفر زن و ۳۰ نفر سالمند بوده‌اند.

محدودیت ورود کمک‌های انسانی و سوخت

این گزارش در ادامه به وضعیت ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه پرداخته و اعلام کرده است از مجموع ۲۳۲ هزار و ۸۰۰ کامیونی که بر اساس توافق آتش‌بس باید وارد این باریکه می‌شدند، تنها ۷۷ هزار و ۶۵۷ کامیون اجازه ورود داشته‌اند؛ رقمی معادل ۳۳.۳ درصد از میزان تعهدشده.

در ماه اکتبر نیز از مجموع ۱۸ هزار و ۶۰۰ کامیون پیش‌بینی‌شده در توافق، تنها ۳ هزار و ۷۷۷ کامیون وارد غزه شده‌اند که معادل ۲۰.۳ درصد است. از این تعداد، یک هزار و ۸۰۵ کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه و ۲۴۷ کامیون حامل سوخت بوده‌اند.

بر اساس آمار اعلام‌شده، ورود محموله‌های سوخت نیز با محدودیت بیشتری رو‌به‌رو بوده است؛ به‌طوری‌که در ماه اکتبر تنها ۲۴۷ کامیون سوخت از مجموع یک هزار و ۵۵۰ کامیون مورد توافق وارد نوار غزه شده‌اند که معادل ۱۵.۹ درصد از میزان تعیین‌شده است.

محدودیت ورود کمک‌های انسانی و سوخت

این گزارش در ادامه به وضعیت ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه پرداخته و اعلام کرده است از مجموع ۲۳۲ هزار و ۸۰۰ کامیونی که بر اساس توافق آتش‌بس باید وارد این باریکه می‌شدند، تنها ۷۷ هزار و ۶۵۷ کامیون اجازه ورود یافته‌اند؛ رقمی معادل ۳۳.۳ درصد از میزان تعهدشده.

در ماه اکتبر نیز از مجموع ۱۸ هزار و ۶۰۰ کامیون پیش‌بینی‌شده در توافق، تنها ۳ هزار و ۷۷۷ کامیون وارد غزه شده‌اند که معادل ۲۰.۳ درصد است. از این تعداد، یک هزار و ۸۰۵ کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه و ۲۴۷ کامیون حامل سوخت بوده‌اند.

بر اساس آمار اعلام‌شده، ورود محموله‌های سوخت نیز با محدودیت بیشتری مواجه بوده است؛ به‌طوری‌که در ماه اکتبر تنها ۲۴۷ کامیون سوخت از مجموع یک هزار و ۵۵۰ کامیون مورد توافق وارد نوار غزه شده‌اند که معادل ۱۵.۹ درصد از میزان تعیین‌شده است.

محدودیت تردد از گذرگاه رفح

دفتر اطلاع‌رسانی دولت فلسطین در نوار غزه همچنین از محدودیت در تردد مسافران از گذرگاه رفح خبر داد و اعلام کرد که از زمان اجرای آتش‌بس، تنها ۱۴ هزار و ۸۲۱ نفر از مجموع ۴۰ هزار نفری که عبور آنها مورد توافق قرار گرفته بود، از این گذرگاه تردد کرده‌اند؛ آماری که معادل ۳۷ درصد از میزان توافق‌شده است.

در ماه اکتبر نیز تنها ۸۰۲ نفر از مجموع ۴ هزار و ۲۰۰ مسافر پیش‌بینی‌شده امکان عبور از گذرگاه رفح را پیدا کردند. از این تعداد، ۴۰۴ نفر از نوار غزه خارج و ۳۹۸ نفر وارد این منطقه شدند؛ به این ترتیب، میزان تردد مسافران در این ماه به ۱۹.۱ درصد از رقم توافق‌شده رسید.

دفتر اطلاع‌رسانی دولت فلسطین در نوار غزه در پایان از میانجی‌های توافق آتش‌بس خواست برای متوقف کردن نقض‌های مکرر این توافق از سوی رژیم صهیونیستی، بازگشایی گذرگاه‌ها و تضمین ورود کمک‌های بشردوستانه و سوخت به نوار غزه مداخله کنند.

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، نقض آتش بس ، غزه
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

ارتقای درجه سخنگوی فراجا با موافقت رهبر معظم انقلاب

وزیر کار: افزایش یارانه‌ها مشمول حدود ۴۴ میلیون نفر می‌شود

قرعه آزادکاران مشخص شد؛ حسن یزدانی به آرش یوشیدا خورد/ مصاف قاسمپور با قهرمان المپیک در دور اول

پول گندم‌کاران اسیر دعوای بیمه‌ای وزارتخانه‌ها

جدیدترین نتایج شمارش آراء در انتخابات اسرائیل و تعداد کرسی‌های لیکود

 توییت حساب کاربری رهبر انقلاب خطاب به فرزندان ایران

بدون شرح

معرفی قهرمانان ۴ وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی جهان/ چهارمین طلای زارع و پنجمین طلای کایل دیک

پیشنهاد تقریباً هیچ!

تشکیل کابینه اسرائیل در بن‌بست؛ جزئیات طرح پایان عمر سیاسی نتانیاهو

انفجار ۳ نفتکش متخلف هنگام عبور غیر مجاز از تنگه هرمز

فلج سیاسی اسرائیل در انتخابات بدون برنده 

در ساختن آینده هم‌عهدیم

‌پزشکیان: با تمام ظرفیت تحقق تدابیر رهبری را دنبال می‌کنیم

جنگ خاورمیانه آتش تورم جهانی را همچنان شعله‌ور نگه می‌دارد

‌جشنواره فیلم مقاومت می‌تواند پشتوانه فرهنگی استکبارستیزی باشد 

تجزیه‌طلبی، میراثی که پهلوی را رها نمی‌کند

پیروزی بر جهان قبل از فینال!

منطقه با منطق ایرانی

منافع ملت را با هدف پايان «نه ‌جنگ، نه صلح» دنبال كنيد

منافع ملت را با هدف پایان «نه جنگ، نه صلح» دنبال کنید

تاکید پزشکیان برگسترش همکاری‌های ایران با ترکیه در راستای تامین منافع مشترک

نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری برگزار می‌شود

انهدام یک فروند پهپاد پیشرفته MQ۱

شکست روایت‌سازی نتانیاهو از جنگ رمضان

تسلیم در قاموس ملت ایران وجود ندارد

وزارت اطلاعات خبر داد: دستگیری ۴ هسته تروریستی جنوب شرق

بازداشت نمایشگاه‌دار به اتهام قتل مشتری + گفت‌وگو با متهم

تحریف امام با فلسطین‌زدایی از اندیشه امام!

از نبوغ علمی تا مجاهدت در راه اعتلای ایران

سارق حرفه‌ای: خارش پیشانی مرا لو داد!

پزشکیان در همایش روز ملی محیط‌بان حضور یافت

برای فرصت به دیپلماسی به ارتباط با واسطه‌ها ادامه خواهیم داد

معاون نیروی دریایی ارتش: بیش از ۲۰ عملیات موفق علیه ناو‌های آمریکایی انجام دادیم

‌کاسبی با تابلوی فسادستیزی؟ 

جنگ روانی از کُشتی تا کِشتی 

می‌گفت: مملکتم به چیزی که من بلدم نیاز دارد

تأکید غریب‌آبادی بر تقویت دیپلماسی حقوقی، بین‌المللی و چندجانبه

انتقال آب از دریای عمان از پروژه‌های مهم و در دست اقدام است

نیرو‌های مسلح به دنیا ثابت کردند هرگونه حمله به کشور پاسخی پشیمان کننده دارد

‌امریکا گرفتار در تله راهبردی ایران

شناخت نوجوانان از مسیر الگوریتم‌ها

مراقب باشیم نوجوان از لایک‌ها ارزش و هویت نگیرد

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

نرخ چهارم بنزین تکذیب شد

ترکیب تراکتور مقابل العین

استارلینک ابزار جاسوسی با تبلیغات آنلاین!

نیروی انسانی جوان مهم‌ترین پشتوانه توسعه کشور است

گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر

پوتین: به ایران تعهد تمام و کمال داریم

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
توهم دانایی پسینی!
محمد رزق شهادت را از توسل به امام‌رضا (ع) گرفت
تخته‌گاز خودروساز در جاده کم‌سازی و گرانفروشی
«جرعه‌ای از دریا» در آیینه سه روایت/ دوست ندارم کسی دنبال من راه‌بیفتد!
«مرد سه‌هزارچهره» و شکستی دیگر در کارنامه مدیری/ در بن‌بست تکرار
این پازل تکه‌های دیگر هم دارد
بمباران روانی میز مذاکره!
آمادگی برای نبرد تدبیر برای پایان جنگ
سایه سنگین کارمزدگیری نجومی بر سر تراکنش‌های خرد بانکی
بخشش قاتل به احترام ایام فاطمیه
مفهوم‌شناسی تدابیر جدید فرمانده‌ی کل قوا
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ از خدا شهادت را طلب می‌کردیم
امنیت از رفتار ما آغاز می‌شود
نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت
مردمی که تسلیم کمونیست‌ها نشدند فشار علی اف را هم بر نمی‌تابند
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار