جوان آنلاین: دفتر اطلاع‌رسانی دولت فلسطین در نوار غزه در گزارشی از تداوم نقض توافق آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی خبر داد و اعلام کرد که از زمان آغاز اجرای این توافق تاکنون، ۵ هزار و ۹۸۹ مورد نقض ثبت شده است که در پی آن یک هزار و ۵۹۳ فلسطینی به شهادت رسیده، ۵ هزار و ۷۴۸ نفر زخمی و ۲۱۷ نفر دیگر بازداشت شده‌اند.

به گزارش تسنیم، بر اساس این گزارش، تنها در ماه اکتبر ۷۵۳ مورد نقض آتش‌بس ثبت شده که به‌طور میانگین روزانه ۲۴ مورد را شامل می‌شود. این موارد عبارت است از ۳۴۶ مورد تیراندازی، ۳۱۰ حمله و بمباران و ۶۴ عملیات انفجار و تخریب منازل.

دفتر اطلاع‌رسانی دولت فلسطین اعلام کرد که در نتیجه این اقدامات طی ماه اکتبر، ۱۴۵ فلسطینی به شهادت رسیده، ۶۷۲ نفر زخمی و ۱۹ نفر بازداشت شده‌اند. در میان شهدای این ماه، ۲۱ کودک، ۱۴ زن و دو سالمند حضور دارند.

همچنین ۵۰.۷ درصد مجروحان این ماه را کودکان، زنان و سالمندان تشکیل می‌دهند؛ به‌گونه‌ای که از مجموع مجروحان، ۱۸۲ نفر کودک، ۱۲۹ نفر زن و ۳۰ نفر سالمند بوده‌اند.

محدودیت ورود کمک‌های انسانی و سوخت

این گزارش در ادامه به وضعیت ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه پرداخته و اعلام کرده است از مجموع ۲۳۲ هزار و ۸۰۰ کامیونی که بر اساس توافق آتش‌بس باید وارد این باریکه می‌شدند، تنها ۷۷ هزار و ۶۵۷ کامیون اجازه ورود داشته‌اند؛ رقمی معادل ۳۳.۳ درصد از میزان تعهدشده.

در ماه اکتبر نیز از مجموع ۱۸ هزار و ۶۰۰ کامیون پیش‌بینی‌شده در توافق، تنها ۳ هزار و ۷۷۷ کامیون وارد غزه شده‌اند که معادل ۲۰.۳ درصد است. از این تعداد، یک هزار و ۸۰۵ کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه و ۲۴۷ کامیون حامل سوخت بوده‌اند.

بر اساس آمار اعلام‌شده، ورود محموله‌های سوخت نیز با محدودیت بیشتری رو‌به‌رو بوده است؛ به‌طوری‌که در ماه اکتبر تنها ۲۴۷ کامیون سوخت از مجموع یک هزار و ۵۵۰ کامیون مورد توافق وارد نوار غزه شده‌اند که معادل ۱۵.۹ درصد از میزان تعیین‌شده است.

محدودیت ورود کمک‌های انسانی و سوخت

این گزارش در ادامه به وضعیت ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه پرداخته و اعلام کرده است از مجموع ۲۳۲ هزار و ۸۰۰ کامیونی که بر اساس توافق آتش‌بس باید وارد این باریکه می‌شدند، تنها ۷۷ هزار و ۶۵۷ کامیون اجازه ورود یافته‌اند؛ رقمی معادل ۳۳.۳ درصد از میزان تعهدشده.

در ماه اکتبر نیز از مجموع ۱۸ هزار و ۶۰۰ کامیون پیش‌بینی‌شده در توافق، تنها ۳ هزار و ۷۷۷ کامیون وارد غزه شده‌اند که معادل ۲۰.۳ درصد است. از این تعداد، یک هزار و ۸۰۵ کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه و ۲۴۷ کامیون حامل سوخت بوده‌اند.

بر اساس آمار اعلام‌شده، ورود محموله‌های سوخت نیز با محدودیت بیشتری مواجه بوده است؛ به‌طوری‌که در ماه اکتبر تنها ۲۴۷ کامیون سوخت از مجموع یک هزار و ۵۵۰ کامیون مورد توافق وارد نوار غزه شده‌اند که معادل ۱۵.۹ درصد از میزان تعیین‌شده است.

محدودیت تردد از گذرگاه رفح

دفتر اطلاع‌رسانی دولت فلسطین در نوار غزه همچنین از محدودیت در تردد مسافران از گذرگاه رفح خبر داد و اعلام کرد که از زمان اجرای آتش‌بس، تنها ۱۴ هزار و ۸۲۱ نفر از مجموع ۴۰ هزار نفری که عبور آنها مورد توافق قرار گرفته بود، از این گذرگاه تردد کرده‌اند؛ آماری که معادل ۳۷ درصد از میزان توافق‌شده است.

در ماه اکتبر نیز تنها ۸۰۲ نفر از مجموع ۴ هزار و ۲۰۰ مسافر پیش‌بینی‌شده امکان عبور از گذرگاه رفح را پیدا کردند. از این تعداد، ۴۰۴ نفر از نوار غزه خارج و ۳۹۸ نفر وارد این منطقه شدند؛ به این ترتیب، میزان تردد مسافران در این ماه به ۱۹.۱ درصد از رقم توافق‌شده رسید.

دفتر اطلاع‌رسانی دولت فلسطین در نوار غزه در پایان از میانجی‌های توافق آتش‌بس خواست برای متوقف کردن نقض‌های مکرر این توافق از سوی رژیم صهیونیستی، بازگشایی گذرگاه‌ها و تضمین ورود کمک‌های بشردوستانه و سوخت به نوار غزه مداخله کنند.