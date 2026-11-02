کد خبر: 1388132
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تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۶
بين‌الملل » اخبار كلی

معترضان آلمانی ورودی ساختمان دانشگاه هامبورگ را مسدود کردند

3 در ادامه اعتراضات سراسری در آلمان، ده‌ها نفر روز دوشنبه ورودی یکی از ساختمان‌های دانشگاهی را در هامبورگ مسدود کردند.

جوان آنلاین: به نقل از آناتولی، ده‌ها معترض صبح دوشنبه با قرار دادن موانع ساختمانی و سطل‌های زباله در مقابل ورودی‌های یکی از ساختمان‌های دانشگاهی در هامبورگ، مانع ورود و خروج شدند.

به گزارش مهر، به گزارش خبرگزاری آلمان (دپا)، این اقدام در مقابل دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه هامبورگ انجام شد. پلیس نیز برگزاری سه تجمع جداگانه در این شهر را تأیید کرد که مطالبات مرتبط با مسائل آموزشی از جمله محور‌های آنها بود.

یکی از فعالان معترض گفت که مسدود کردن ساختمان دانشکده در اعتراض به اختصاص بودجه بیشتر به صنایع نظامی به جای آموزش انجام شده است. او تاکید کرد که اکنون از هر سه یورو، یک یورو به صنایع جنگی اختصاص می‌یابد.

معترضان همچنین با در دست داشتن پلاکارد‌هایی به زبان انگلیسی، خواستار آزادی همه مردم تحت ستم و تحریم و مقاومت شدند و شعار‌هایی سر دادند که برخی از آنها پلیس را هدف قرار می‌داد.

یکی از شرکت‌کنندگان نیز گفت که دانشجویان دانشگاه هستند و در حمایت از گروه «نسل زد مسئولیت می‌پذیرد» (Gen-Z-regelt) در این تجمع شرکت کرده‌اند، هرچند سازمان‌دهی آنها مستقیماً از سوی این گروه انجام نشده است.

این تجمع در حالی برگزار شد که روز شنبه بیش از ۱۰۰ هزار نفر در بیش از ۳۰ شهر آلمان در اعتراض به کاهش بودجه آموزش و خدمات اجتماعی و همچنین خدمت سربازی اجباری به خیابان‌ها آمده بودند.

برچسب ها: معترضان ، آلمان ، هامبورگ
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