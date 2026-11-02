سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: طبق اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای حداکثر ۴۴ میلیون نفر افزایش سقف ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ مشخص شده است.

جوان آنلاین: فضل‌الله رنجبر در تشریح نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که با حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور برگزار شد به خبرنگاران گفت: در این نشست وضعیت معیشتی و درمان بازنشستگان و بحث کالابرگ و طرح و برنامه‌هایی که در این راستا برنامه‌ریزی شده، بحث و گفت‌وگو شد و اعضای کمیسیون نظرات‌ و دغدغه‌های خود را درباره وضعیت بد معیشتی بازنشستگان ونامناسب درمان آنان مطرح و بر ضرورت حمایت از معیشت و درمان بازنشستگان مطرح کردند.

به گزارش ایرنا، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس درباره گزارش مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درباره برنامه‌های این سازمان و مجموعه اقدامات انجام شده افزود: طبق این گزارش معوقات مابه‌التفاوت متناسب‌سازی حقوق اردیبهشت‌ماه بازنشستگان در روزهای آتی با سرعت بیشتری پرداخت خواهد شد.

وی افزود: مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعیگزارشی از برنامه‌های بسیار خوبی که در زمینه تقویت بنیه مالی و درآمدی بازنشستگان آغاز شده، ارائه کرد. از جمله برنامه کیف پول با دو هدف ۵ درصد تخفیف برای حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران زیرمجموعه این سازمان و کاهش هزینه‌های مالی سازمان تامین اجتماعی از این طریق برای تقویت بنیه‌های مالی تامین اجتماعی است.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس مهم‌ترین رکن برنامه‌ای که مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مطرح کرد را اخذ و دریافت منابع مالی از دولت خواند و گفت: تاکنون در این زمینه توفیقات نسبتاً خوبی ایجاد شده و درصدد هستند اوراقی که به این سازمان اختصاص داده شده را نقد کنند تا از این طریق بنیه مالی سازمان تامین اجتماعی را تقویت کنند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس ادامه داد: طبق اعلام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ۷۰ همت از ۲۷۷ همت بودجه اختصاص داده شده به این سازمان اوراق است که تاکنون ۲۸ همت آن را نقد کردند؛ که قرار است ۵ همت دیگر نیز اختصاص داده شود و احتمالاً تا پایان این ماه ۱۵ همت دیگر هم نقد شود که خبر خوبی برای تقویت بنیه مالی سازمان تأمین اجتماعی است.

بدهی‌های بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی تا پایان اسفند۱۴۰۴ تسویه شده است

رنجبر با بیان اینکه طبق اعلام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بدهی‌های بیمه‌ای این سازمان تا پایان اسفند۱۴۰۴ تسویه شده است، اضافه کرد: همچنین گزارش داده شد که فرایندی درآمدی در سازمان تأمین اجتماعی با دولت از طریق تهاتر ایجاد کردند تا از محل سهمیه اختصاصی نفت و از طریق هلدینگ‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در بخش مصرف درون پالایشگاه‌ها و هم در بخش هم صادرات آن، از طریق کاراهای کارشناسی تخصصی انجام شده، بتوانند در حد ۱۰۳ همت درآمدهای سازمان را از طریق تهاتر بدهی‌ها افزایش بدهند، که این‌ها خبرهای خوبی بود و نوید این را می‌دهد که سازمان تأمین اجتماعی با تحرکات جدیدی که ایجاد کرده، بتواند بخشی از بدهی‌های خود را پرداخت و در عین حال بنیه‌های مالی‌اش را تقویت کند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس بحث واگذاری کارخانه طلای زرشوران که در دست اقدام سازمان تأمین اجتماعی است را از اقدامات خوب این سازمان در دوره اخیر خواند و گفت: اگر این امر تحقق پیدا کند، در راستای تقویت بنیه مالی سازمان تامین اجتماعی مؤثر خواهد بود.

رنجبر ادامه داد: در گزارشی که مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مطرح کرد، اعلام شد که درصدد هستند که در سه بخش اوراق خزانه، اوراق گام و نفت، هم بدهی‌ها را به سمت صفر شدن ببرند و هم بنیه مالی سازمان را تقویت کنند. همچنین اعلام شد از طریق روش‌های نوینی از جمله کاهش هزینه‌ها و پایش‌هایی که در بیمه های بیکاری و غیره صورت گرفته است، سازمان تأمین اجتماعی به‌طور نظاممند هم بدهی‌ها را به نوعی پرداخت کند و هم اینکه درآمدی ایجاد شود که بتواند پاسخی به نیازهای معیشتی، افزایش حقوق، پرداخت مابه‌التفاوت‌ها و درمان و بیمه تکمیلی بازنشستگان بدهند.

وی افزود: مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین از ایجاد ظرفیت ۵۰ هزار نفر جدید برای بیمه کارگران ساختمانی در آینده نزدیک خبر داد؛ که درواقع هم از طریق پایش آمارها و هم درصدی که به حق بیمه اضافه می‌شود و عدد آن را متعاقبا سازمان تامین اجتماعی اعلام می‌کند، ظرفیت خوبی برای افراد مستحق بیمه کارگری ایجاد می‌شود.

طبق اعلام سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در مجموع برنامه‌ها و اقدامات مدیرعامل جدید سازمان تأمین اجتماعی مورد استقبال اعضای کمیسیون اجتماعی قرار گرفت و امید بخش توصیف شد.

برای حداکثر ۴۴ میلیون نفر افزایش سقف ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ مشخص شده است

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین با اشاره به توضیحات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص آخرین وضعیت کالابرگ گفت: طبق اعلام وزیر رفاه برای حداکثر ۴۴ میلیون نفر افزایش سقف ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ مشخص شده است که از این تعداد تاکنون ۳۵ میلیون نفر خوداظهاری کردند که از پانزدهم آبان‌ماه پرداخت به آنان شروع می‌شود. اگر افرادی هم بعد از آن فرم خوداظهاری را تکمیل کنند تا سقف ۴۴ میلیون نفر افزایش ۵۰ درصدی مبلغ کالابرگ صورت خواهد گرفت.

رنجبر با بیان اینکه موضوع کالابرگ در دو بخش در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بحث و بررسی شد، اضافه کرد: بخش اول بحث افزایش مبلغ کالابرگ است که در بالا توضیح دادم و شامل بیماران صعب‌العلاج، ۱۸ میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته‌امداد و بهزیستی، زنان سرپرست خانوار و اقشار ضعیف جامعه به لحاظ درآمدی، به اضافه کسانی هستند که فرم خودظهاری را تکمیل کردند و تا ۴۴ میلیون نفر از افزایش مبلغ کالابرگ بهره‌مند خواهند شد.

وی ادامه داد: موضوع دوم، حذف کالابرگ افراد کمتر نیازمند به کالابرگ است که در جمع‌بندی عنوان شد کمیسیون اجتماعی مجلس مخالف با حذف کالابرگ افراد است؛ اما به هر حال این موضوع هم در دولت در حال بررسی است و روش‌ها و مکانیزم جدیدی از طریق درآمد، هزینه ماهیانه هر نفر و وضعیت خودرو بالای ۶ میلیارد و این قبیل موارد برای حذف یا نگهداشت افراد در حال بررسی است و به محض اینکه نهایی شود، دولت نتیجه آن را اعلام می‌کند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس یکی از مشکلات دیگر در موضوع کالابرگ را افزایش میانگین دوره پرداخت بدهی فروشگاه‌های مجری طرح کالابرگ خواند و گفت: متاسفانه میانگین پرداخت به فروشگاه‌های کوچک در موضوع کالابرگ به ۲۰ تا ۲۲ روز رسیده است که این موضوع ما را نگران کرده و مورد تأکید نمایندگان کمیسیون اجتماعی هم قرار گرفت. البته که وزیر رفاه اعلام کرد این موضوع در جلسه‌ای که با حضور رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد طرح و بحث شده و به سرعت در حال بررسی است و راهکار لازم برای حل آن به‌زودی اعلام می‌شود.