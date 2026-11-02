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تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۳
اقتصاد » اخبار کلی

افزایش وام‌های دانشجویی؛ آغاز ثبت نام وام تحصیلی و مسکن از ۱۳ آبان

س جزئیات وام‌های دانشجویی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ اعلام شد، ثبت نام وام های دانشجویی تحصیلی و ودیعه مسکن متاهلی از ۱۳ آبان آغاز می شود.

جوان آنلاین: جدول زمان‌بندی و مبالغ وام‌های دانشجویی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ منتشر شد که بر اساس آن، دانشجویان مشمول می‌توانند برای دریافت وام تحصیلی، ودیعه مسکن متأهلی، وام ضروری و وام شهریه در مهلت‌های تعیین‌شده درخواست خود را ثبت کنند.

بر اساس جدول زمان‌بندی و مبالغ وام‌های دانشجویی برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، جزئیات انواع تسهیلات دانشجویی، مبالغ و مهلت ثبت درخواست و تأیید دانشگاه‌ها مشخص شده است.

وام تحصیلی؛ از ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان

بر اساس این جدول، وام تحصیلی برای دانشجویان روزانه غیرشاغل دانشگاه‌های دولتی در نظر گرفته شده است. مبلغ این وام برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) ۱۰ میلیون تومان، کارشناسی ارشد (پیوسته و ناپیوسته)، دکترای حرفه ای ۱۵ میلیون تومان و دکتری تخصصی (پیوسته و ناپیوسته)، دکترای مستقیم و دستیاری ۲۰ میلیون تومان تعیین شده است.

مهلت شروع درخواست وام تحصیلی ۱۳ آبان ۱۴۰۵، پایان درخواست دانشجو ۱۶ آذر ۱۴۰۵ و آخرین مهلت تأیید وام توسط دانشگاه ۳۰ آذر ۱۴۰۵ اعلام شده است.

جزئیات وام ودیعه مسکن متأهلی

وام ودیعه مسکن متأهلی برای دانشجویان دانشگاه‌های دولتی در نظر گرفته شده است. مبلغ این وام برای شهرهای با جمعیت ۵۰۰ هزار نفر و کمتر، ۱۵۰ میلیون تومان و برای شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰۰ هزار نفر، ۲۲۵ میلیون تومان است.

همچنین مبلغ وام ودیعه مسکن متأهلی برای کلان‌شهر تهران ۳۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.

زمان شروع درخواست این وام ۱۳ آبان ۱۴۰۵، پایان درخواست دانشجو ۱۶ آذر ۱۴۰۵ و آخرین مهلت تأیید دانشگاه ۳۰ آذر ۱۴۰۵ است.

وام ضروری ۲۰ میلیون تومانی به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟

بر اساس جدول اعلام‌شده، مبلغ وام ضروری ۲۰ میلیون تومان است و دانشجویان روزانه غیرشاغل دانشگاه‌های دولتی می‌توانند در صورت برخورداری از شرایط تعیین‌شده برای دریافت آن درخواست دهند.

این وام در موارد زیر قابل پرداخت است:

۱. خرید لوازم کمک‌آموزشی (شامل لپ‌تاپ، تبلت، موبایل، قلم نوری و ...).

۲. دانشجویان حادثه‌دیده در سوانح و تصادفات (جرحی).

۳. دانشجو و یا یکی از اعضای تحت تکفل وی که مبتلا به بیماری‌های خاص و پرهزینه است.

۴. دانشجویان توان‌خواه.

۵. حوادث و بلایای طبیعی (دانشجویان حادثه‌دیده از بلایای طبیعی).

۶. فوت پدر، مادر، همسر یا فرزند دانشجو.

همچنین در بخش توضیحات جدول آمده است که دانشجویان روزانه مجرد غیرشاغل دانشگاه‌های دولتی که در طول تحصیل برای بار اول ازدواج نمایند، مشمول دریافت وام ازدواج نخواهند بود.

به ازای هر فرزند دانشجوی روزانه غیرشاغل دانشگاه‌های دولتی نیز حداکثر دو نوع رویداد از شش نوع رویداد در هر مقطع تحصیلی قابل محاسبه است.

مهلت شروع درخواست وام ضروری ۱۶ آذر ۱۴۰۵، پایان درخواست دانشجو ۳۰ آذر ۱۴۰۵ و آخرین مهلت تأیید دانشگاه ۷ دی ۱۴۰۵ تعیین شده است.

وام شهریه؛ از ۵ تا ۱۰ میلیون تومان

وام شهریه نیز برای کلیه دانشجویان غیرشاغل شهریه‌پرداز در نظر گرفته شده است.

مبلغ این وام برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) ۵ میلیون تومان، کارشناسی ارشد (پیوسته و ناپیوسته) و دکترای حرفه‌ای ۷ میلیون تومان و دکترای تخصصی (پیوسته و ناپیوسته)، دکترای مستقیم و دستیاری ۱۰ میلیون تومان اعلام شده است.

برچسب ها: وام دانشجویی ، دانشجویی ، وام
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