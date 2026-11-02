کد خبر: 1388041
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تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۱
اقتصاد » اخبار کلی

بانک گلدمن ساکس: قیمت نفت در سال ۲۰۲۷ به ۱۴۰ دلار می رسد 

نفت بانک گلدمن ساکس پیش بینی کرد که در صورت تداوم بحران عرضه بین المللی نفت، قیمت در بازارهای جهانی در سال آینده میلادی به ۱۴۰ دلار در هر بشکه برسد. 

جوان آنلاین: بانک «گلدمن ساکس» پیش‌بینی کرد که در صورت تداوم کاهش تولید نفت در منطقه خلیج فارس به میزان روزانه ۳.۵ میلیون بشکه کمتر از میانگین سال ۲۰۲۵، قیمت نفت در سال آینده به ۱۴۰ دلار در هر بشکه جهش خواهد کرد.

به گزارش مهر، در حالی که خطرات مربوط به عرضه نفت در آبراهه‌های بین المللی همچنان رو به افزایش است، این بانک پیش‌بینی خود از قیمت نفت خام برنت در ماه دسامبر آینده را از ۹۰ دلار به ۱۰۵ دلار در هر بشکه افزایش داد. همچنین پیش‌بینی قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا را از ۸۱ دلار به ۹۴ دلار در هر بشکه رساند.

آخرین آمارهای مربوط به قیمت انواع سبدهای نفتی و حامل‌های انرژی در بازار جهانی نشان می‌دهد که نفت خام WTI با قیمت ۱۰۰.۹ دلار و کاهش ۳.۲۶ دلاری معادل ۳.۱۳ درصد افت را تجربه کرده و نفت برنت نیز با نرخ ۱۱۰.۰ دلار و کاهش ۳.۴۲ دلاری معادل ۳.۰۲ درصد کاهش یافته است،

در حالی که نفت موربان با بهای ۱۱۴.۸ دلار رشد ۲.۰۸ دلاری معادل ۱.۸۵ درصد را به ثبت رسانده و گاز طبیعی با قیمت ۲.۹۰۶ دلار با افزایش ۰.۰۰۸ دلاری معادل ۰.۲۸ درصد معامله شده است؛ همچنین ضمن اشاره به امکان کلیک برای مشاهده بیش از ۱۵۰ قیمت جهانی نفت از طریق لینک مربوطه، بنزین با نرخ ۳.۰۵۶ دلار و کاهش ۰.۱۰۱ دلاری معادل ۳.۲۰ درصد، نفت کوره یا همان سوخت گرمایشی با قیمت ۴.۵۶۰ دلار و افت ۰.۱۱۶ دلاری معادل ۲.۴۸ درصد، و نفت میدلند WTI با بهای ۱۰۴.۸ دلار و رشد ۲.۲۶ دلاری معادل ۲.۲۰ درصد دادوستد شده‌اند و در این میان سبد اوپک با قیمت ۱۱۲.۹ دلار بدون تغییر و سبد نفتی هند مربوط به ۴ روز گذشته با بهای ۱۱۴.۶ دلار بدون تغییر قیمت باقی مانده‌اند.

برچسب ها: نفت ، قیمت نفت ، نفت کش
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