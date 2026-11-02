بهای نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت

رویترز دوشنبه گزارش داد که در پی دیدارهای مقام‌های ایرانی و قطری برای رسیدن به توافقی به منظور پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، بهای جهانی نفت کاهش یافت.

جوان آنلاین: قیمت نفت خام برنت با کاهشی ۱.۵۹ دلاری (معادل ۱.۴۰ درصد) به ۱۱۱.۸۴ دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا نیز با کاهشی ۱.۵۶ دلاری (معادل ۱.۵۰ درصد) به ۱۰۲.۵۶ دلار در هر بشکه رسید.

تیم واترر تحلیلگر ارشد بازار در شرکت «کی‌سی‌ام ترید» گفت: تداوم امیدها به نوعی پیشرفت دیپلماتیک و همچنین عدم وقوع تشدید تنش نظامی جدی در طول آخر هفته، فعلا از شدت فشار فوری بر قیمت‌ها کاسته است.

با این حال، واترر خاطرنشان کرد که بازار همچنان نسبت به این احتمال هوشیار است که پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، لفاظی‌ها درباره ایران تندتر شود و قیمت نفت برنت را به سمت ۱۲۰ دلار سوق دهد.

به نوشته رویترز، سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران یکشنبه اظهار کرد که هدف از گفت‌وگوهای «جاری و رو به پیشرفت»، ادامه رایزنی‌ها با میانجی‌های قطری است و افزود که تهران برای «هم دفاع و هم دیپلماسی» آمادگی دارد.