نرخ ارزهای مرجع در مرکز مبادله؛ دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵

مرکز مبادله ارز و طلای ایران نرخ رسمی انواع ارز شامل دلار، یورو، درهم، یوآن و روبل را برای روز دوشنبه یازدهم آبان ماه اعلام کرد.

جوان آنلاین: نرخ حواله انواع ارز در روز دوشنبه ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ اعلام شد که بر این اساس نرخ دلار آمریکا ۱,۸۷۹,۱۵۸ ریال، نرخ یورو ۲,۰۹۷,۰۵۰ ریال، نرخ درهم امارات ۵۱۱,۶۸۴ ریال، نرخ یوآن چین ۲۸۲,۴۰۵ ریال و نرخ روبل روسیه ۲۳,۳۲۷ ریال تعیین و ثبت گردید.به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نرخ حواله انواع ارز در روز دوشنبه ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ اعلام شد که بر این اساس نرخ دلار آمریکا ۱,۸۷۹,۱۵۸ ریال، نرخ یورو ۲,۰۹۷,۰۵۰ ریال، نرخ درهم امارات ۵۱۱,۶۸۴ ریال، نرخ یوآن چین ۲۸۲,۴۰۵ ریال و نرخ روبل روسیه ۲۳,۳۲۷ ریال تعیین و ثبت گردید.