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تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۶
بين‌الملل » اخبار كلی

پیشتازی دموکرات‌ها در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا

دموکرات‌ها درآستانه برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، نتایج نظرسنجی‌ها از پیشتازی دموکرات‌ها در هر دو مجلس نمایندگان و سنا خبر می‌دهد.

جوان آنلاین: نامزدها برای تصاحب تمام ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان آمریکا و ۳۵ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی سنا رقابت می‌کنند.

بر اساس نتایج تازه ترین نظرسنجی ها، دموکرات‌ها در نظرسنجی‌های هر دو مجلس (نمایندگان و سنا) پیشتازند، اما کرسی‌های با رقابت فشرده، نتیجه نهایی را تعیین خواهند کرد.

با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا که قرار است سه‌شنبه آینده برگزار شود، خطوط اصلی تصویر ترسیم‌شده از سوی نظرسنجی‌ها با پیشتازی دموکرات‌ها در حال نمایان شدن است.

رأی‌دهندگان آمریکایی برای انتخاب تمامی ۴۳۵ عضو مجلس نمایندگان و ۳۵ نفر از مجموع ۱۰۰ عضو سنا به پای صندوق‌های رأی می‌روند.

بر اساس میانگین نظرسنجی‌های انجام‌شده در سطح ایالات متحده درباره این انتخابات، به نظر می‌رسد دموکرات‌ها در هر دو مجلس نمایندگان و سنا پیشتازند، با این حال پیش‌بینی می‌شود حوزه‌های انتخاباتی‌ای که شاهد رقابتی فشرده هستند، نتیجه نهایی انتخابات را رقم بزنند.

پیشتازی دموکرات‌ها در سنا

بر اساس داده‌های مندرج در پایگاه خبری «ریل کلیر پولیتیکس» که نظرسنجی‌ها را در سطوح ملی و ایالتی جمع‌آوری می‌کند، انتظار می‌رود دموکرات‌ها ۴۷ کرسی و جمهوری‌خواهان ۴۵ کرسی در سنا کسب کنند.

در ۸ ایالت، رقابت میان نامزدها همچنان بسیار نزدیک است؛ به‌ طوری‌ که ۷ مورد از این کرسی‌های قطعی گرایش جمهوری‌خواهانه و تنها یک کرسی گرایش دموکراتیک دارد.

اگر جمهوری‌خواهان بتوانند حداقل ۵ کرسی از این ۸ ایالتِ دارای رقابت فشرده را به دست آورند، تعداد کرسی‌های آن‌ها در سنا به ۵۰ کرسی خواهد رسید.

در صورت تساوی ۵۰ بر ۵۰ در سنا، «جی‌دی ونس»، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، می‌تواند با رأی سرنوشت‌ساز خود کفه ترازو را به نفع جمهوری‌خواهان سنگین‌تر کند.

بر اساس قوانین، معاون رئیس‌جمهور آمریکا که ریاست سنا را نیز بر عهده دارد، مجاز است از رأی خود به نفع حزب متبوعش استفاده کند.

پیشتازی دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان

در مجلس نمایندگان که انتخابات برای تمامی کرسی‌های آن برگزار می‌شود، هر حزبی که بتواند ۲۱۸ کرسی را به دست آورد، اکثریت را کسب خواهد کرد.

بر اساس داده‌های فعلی پایگاه «ریل کلیر پولیتیکس»، پیش‌بینی می‌شود جمهوری‌خواهان ۱۸۲ کرسی و دموکرات‌ها ۲۲۷ کرسی در مجلس نمایندگان به دست آورند.

در رقابت جاری میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان بر سر ۲۶ کرسی در مجلس نمایندگان، فاصله دو طرف در حال کاهش است.

بر همین اساس، دموکرات‌ها که پیش‌بینی می‌شود اکثریت را به دست آورند، در جایگاه پیشتاز در مجلس نمایندگان قرار دارند.

وضعیت کنونی

در حال حاضر، جمهوری‌خواهان ۵۳ کرسی و دموکرات‌ها ۴۵ کرسی در سنای آمریکا در اختیار دارند و دو عضو مستقلِ حاضر در سنا نیز در بسیاری از مسائل با دموکرات‌ها همراهی می‌کنند.

اما در مجلس نمایندگان، جمهوری‌خواهان دارای ۲۱۸ کرسی، دموکرات‌ها دارای ۲۱۴ کرسی و مستقل‌ها دارای یک کرسی هستند، در حالی که ۲ کرسی نیز همچنان خالی است.

برچسب ها: دموکرات ها ، امریکا ، ترامپ
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