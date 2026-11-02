کد خبر: 1387975
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تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۰
اقتصاد » اخبار کلی
حجت‌الاسلام پژمانفر:

قیمت‌های جدید خودرو منطقی نیست؛ با انحصار خودروسازان برخورد می‌کنیم

ث رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، قیمت‌گذاری‌های اخیر خودرو را غیرمنطقی و غیرقابل دفاع دانست و تأکید کرد که مجلس اجازه نخواهد داد انحصار بازار خودرو به ابزاری برای اجحاف در حق مردم تبدیل شود.

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر در گفتگو با مهر، در واکنش به افزایش شدید قیمت خودروهای داخلی، اظهار کرد: متأسفانه قیمت‌گذاری خودروها به شکلی انجام می‌شود که به هیچ عنوان قابل دفاع نیست. پیش از این، برای افزایش قیمت خودرو منطق و چارچوبی در نظر گرفته شده بود، اما متأسفانه این منطق از بین رفته است.

وی افزود: امروز خودروسازان وارد فرآیند قیمت‌گذاری شده‌اند و متأسفانه به سمتی حرکت می‌کنند که نظارت پیشینی نیز حذف شود و صرفاً نظارت پسینی صورت گیرد؛ در حالی که چنین رویکردی در این حوزه فاجعه‌بار است.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأثیر هزینه‌های سربار بر قیمت خودرو، گفت: هزینه‌های سرباری که در قیمت خودرو لحاظ می‌شود، موجب شده است قیمت تمام‌ شده و قیمت‌هایی که خودروسازان اعلام می‌کنند، از منطق اقتصادی فاصله بگیرد و قیمت‌های غیرمنطقی به مردم تحمیل شود.

ورود مجلس به موضوع افزایش قیمت خودرو

پژمانفر با اشاره به ورود کمیسیون اصل نود و مجلس به موضوع افزایش قیمت خودرو، تصریح کرد: کمیسیون در این موضوع ورود کرده و مجلس نیز به‌صورت ویژه آن را پیگیری کرده است. ما اجازه نمی‌دهیم به دلیل انحصار موجود در بازار خودرو، مردم مجبور شوند خودروهای مورد نیاز خود را صرفاً از دو خودروساز داخلی تهیه کنند و هر قیمتی را که این شرکت‌ها تعیین می‌کنند، بپردازند.

وی افزود: وقتی مردم برای تأمین خودرو با گزینه‌های محدودی مواجه هستند، شرایط انحصاری بازار می‌تواند زمینه‌ساز اجحاف در حق مصرف‌کنندگان شود. مجلس با چنین وضعیتی مخالف است و برای اصلاح آن تلاش خواهد کرد.

واردات خودروهای کارکرده برای مقابله با انحصار

نماینده مردم مشهد در مجلس درباره طرح واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال اظهار کرد: مطرح کردن واردات این خودروها، با رعایت شرایط و ضوابط لازم، از جمله امکان تأمین قطعات و ارائه خدمات مورد نیاز، با هدف مقابله با انحصار و ایجاد رقابت در بازار انجام شده است.

پژمانفر ادامه داد: خودروسازان باید بدانند که نمی‌توانند به دلیل انحصار ایجادشده در بازار، مردم را مجبور کنند خودرو را با هر قیمتی که تعیین می‌کنند، خریداری کنند. این وضعیت مصداق اجحاف در حق مردم است و مجلس با آن مخالف است.

وی با تأکید بر ضرورت پیگیری واردات خودرو و ایجاد رقابت در بازار، خاطرنشان کرد: ما به‌دنبال این هستیم که با پیگیری موضوع واردات خودرو، زمینه ایجاد رقابت در بازار فراهم شود و انحصار موجود کاهش پیدا کند.

حمایت از تولید داخل نباید به قیمت اجحاف در حق مردم باشد

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر اهمیت تولید داخلی، گفت: برای ما تولید داخلی اهمیت دارد و حمایت از تولید داخلی یک اصل مهم است، اما این حمایت نباید به محملی برای سوءاستفاده از مردم تبدیل شود.

پژمانفر تصریح کرد: اگر تولید داخل به ابزاری برای اجحاف در حق مردم و حفظ انحصار تبدیل شود، حتماً در برابر آن موضع خواهیم گرفت و برخورد لازم را انجام خواهیم داد.

برچسب ها: خودرو ، قیمت خودرو ، مجلس
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